Stray: esplora un mondo cyberpunk nei panni di un gatto (-51%)

Uno dei videogiochi più riusciti degli ultimi anni è certamente Stray. Il titolo ha conquistato i giocatori soprattutto per il protagonista della storia, un gatto randagio. Il gioco è ambientato in una città cyberpunk decadente, dove robot avanzati vagano per le strade illuminate da neon. Sei pronto/a lanciarti in questa avventura? La versione per PlayStation 5 è scontata del 51% su Amazon e costa solo 19,99€, spedizione compresa.

In Stray il giocatore assume il controllo di un gatto, esplorando l’ambiente con agilità felina. Si può saltare su tetti, arrampicarsi su tubi, infilarsi in cunicoli e interagire con oggetti in modo giocoso. La visuale in terza persona permette di immergersi completamente nel mondo cyberpunk, osservando la città attraverso gli occhi del gatto e scoprendo i dettagli nascosti nei vicoli bui e nei bar fumosi.

Oltre all’esplorazione, Stray ha una trama avvincente. Il gatto si ritrova separato dalla sua famiglia e deve risolvere un antico mistero per fuggire dalla città. Durante il viaggio, incontrerà altri gatti randagi, robot amichevoli e creature pericolose. La storia è ricca di colpi di scena e momenti emozionanti, che tengono il giocatore incollato allo schermo fino alla fine.

L’atmosfera è unica e coinvolgente. La musica elettronica e i suoni ambientali creano un’atmosfera cyberpunk, mentre la grafica dettagliata e i colori vibranti rendono la città un vero e proprio personaggio. Il gioco è pieno di momenti memorabili, ma evitiamo spoiler.

Stray è un gioco adatto a tutti, dai giocatori occasionali agli hardcore gamer. Il gameplay è semplice da imparare ma difficile da padroneggiare, e la storia è abbastanza complessa da intrigare anche i giocatori più esperti. Inoltre, la bellezza del mondo di Stray e la simpatia del gatto protagonista faranno innamorare chiunque provi questo gioco.