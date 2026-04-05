Streaming più caro: costo licenze H.264 aumenta a dismisura

Una modifica significativa ai costi di licenza per lo streaming video riporta l’attenzione su uno degli standard più diffusi degli ultimi vent’anni: H.264.

Il codec, noto anche come AVC, è alla base della maggior parte dei servizi di streaming moderni grazie al buon equilibrio tra qualità e compressione. Tuttavia, un aggiornamento recente delle condizioni economiche rischia di cambiare gli equilibri, soprattutto per le piattaforme di grandi dimensioni. Secondo le nuove regole, il tetto massimo annuale delle licenze per lo streaming passa da 100.000 dollari a 4,5 milioni, una crescita che incide direttamente sui modelli di business dei provider.

Il codec H.264, standardizzato nel 2003, rappresenta una pietra miliare nella compressione video. Utilizza tecniche avanzate come la predizione inter-frame e la trasformata discreta del coseno per ridurre drasticamente il bitrate mantenendo una qualità visiva elevata.

La sua diffusione deriva dalla compatibilità universale: è supportato da browser, dispositivi mobili, smart TV e infrastrutture hardware dedicate. Questo lo rende ancora oggi una scelta quasi obbligata per servizi di streaming che devono garantire la massima interoperabilità.

L’aumento delle licenze: cosa cambia

L’aggiornamento riguarda il modello di licensing gestito da MPEG LA, il consorzio che amministra i brevetti legati a H.264. Il nuovo schema introduce un incremento significativo del tetto massimo annuale per le aziende che distribuiscono contenuti video su larga scala.

In precedenza, il limite di 100.000 dollari rendeva il costo relativamente prevedibile anche per grandi piattaforme. Con il nuovo cap fissato a 4,5 milioni di dollari, i servizi con elevati volumi di streaming potrebbero affrontare spese molto più consistenti, soprattutto se operano a livello globale.

Impatto sui provider di streaming

Le piattaforme più grandi, come servizi OTT e social network con contenuti video, risultano le più esposte. L’aumento dei costi può tradursi in diverse strategie: ottimizzazione del bitrate, migrazione verso codec alternativi o revisione dei modelli di monetizzazione.

Dal punto di vista tecnico, il passaggio ad altri standard non è immediato. H.264 beneficia di accelerazione hardware diffusa, mentre codec più recenti richiedono supporto specifico e possono introdurre problemi di compatibilità su dispositivi meno recenti.

Le alternative: HEVC, AV1 e oltre

Tra le possibili alternative emerge HEVC (H.265), che offre una compressione più efficiente ma presenta a sua volta complessità sul fronte delle licenze. Il panorama si complica ulteriormente con la presenza di più pool di brevetti e condizioni meno uniformi.

Un’altra opzione è AV1, sviluppato da un consorzio industriale e distribuito come codec royalty-free. AV1 garantisce un’efficienza superiore rispetto a H.264, ma richiede maggiore potenza computazionale e non è ancora supportato in modo uniforme su tutti i dispositivi.

Altri codec emergenti, come VVC (H.266), promettono ulteriori miglioramenti, ma sono ancora lontani da una diffusione capillare e presentano incertezze simili sul piano delle licenze.

Un equilibrio tra costi e compatibilità

L’aumento delle tariffe evidenzia una tensione storica nel settore: da un lato la necessità di remunerare l’innovazione tecnologica attraverso i brevetti, dall’altro la richiesta di soluzioni accessibili e scalabili per la distribuzione globale dei contenuti.

Le aziende devono valutare con attenzione il trade-off tra costi di licenza, efficienza di compressione e compatibilità. In molti casi, la soluzione più realistica sarà un approccio ibrido, con l’uso combinato di più codec in base al dispositivo e alla rete.