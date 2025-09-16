Streaming, viaggi e pagamenti online: difenditi con NordVPN

Oggi gran parte della nostra vita passa dallo smartphone: streaming, acquisti online, operazioni bancarie, prenotazioni di viaggi. Eppure basta un Wi-Fi pubblico non protetto – ad esempio quello di un bar o di un aeroporto – perché i dati personali possano finire nelle mani sbagliate. È proprio in questi scenari che entra in gioco NordVPN, con una promozione speciale : fino al 73% di sconto sull’abbonamento, più 3 mesi extra gratuiti.

Dettagli dell’offerta

Con la promozione “L’assist perfetto”, NordVPN propone il piano biennale con sconto fino al 73%, a cui si aggiungono 3 mesi extra gratuiti. L’offerta comprende:

Protezione fino a 10 dispositivi con un solo account

Accesso a oltre 8.200 server VPN in 165 Paesi

Banda e velocità illimitate

Il tutto con garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi testare il servizio senza rischi.

La tripletta che ti mette al sicuro

Privacy, protezione e sicurezza extra: NordVPN cripta la connessione, nasconde indirizzo IP e posizione, e integra Threat Protection Pro™, il sistema che blocca malware, phishing, annunci invadenti e tracker. Così puoi navigare, lavorare o guardare i tuoi contenuti preferiti in streaming anche fuori casa, senza preoccupazioni.

Velocità da campioni, difesa impenetrabile

Con performance certificate da AV-Test, NordVPN raggiunge fino a +6730 Mbps di velocità, con una rete globale che garantisce streaming fluido e download rapidi ovunque. La crittografia AES-256 e la rigida politica no-log rafforzano una protezione totale, senza lasciare tracce online.

Dark Web Monitor incluso

Attivare NordVPN è semplice: sottoscrivi il piano, scarica l’app e connettiti con la funzione Connessione Rapida. Con un solo account puoi proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Inoltre, con Dark Web Monitor ricevi avvisi immediati se le tue credenziali compaiono in rete.

Una protezione utile ogni giorno

Che tu stia viaggiando per lavoro, collegandoti al Wi-Fi di un hotel, gestendo i tuoi risparmi da remoto o semplicemente guardando una partita in streaming, NordVPN ti offre la sicurezza di una connessione sempre privata e stabile. È la soluzione ideale per chi vive, lavora o si diverte online senza compromessi. Per conoscere l’offerta completa di NordVPN clicca qui.