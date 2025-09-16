Streaming, viaggi e pagamenti online: difenditi con NordVPN

NordVPN protegge i tuoi dati su Wi-Fi pubblici e reti insicure: fino al 73% di sconto + 3 mesi extra, con Claudio Marchisio testimonial.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 16 set 2025
Streaming, viaggi e pagamenti online: difenditi con NordVPN

Oggi gran parte della nostra vita passa dallo smartphone: streaming, acquisti online, operazioni bancarie, prenotazioni di viaggi. Eppure basta un Wi-Fi pubblico non protetto – ad esempio quello di un bar o di un aeroporto – perché i dati personali possano finire nelle mani sbagliate. È proprio in questi scenari che entra in gioco NordVPN, con una promozione speciale : fino al 73% di sconto sull’abbonamento, più 3 mesi extra gratuiti.

Naviga in sicurezza con NordVPN

Dettagli dell’offerta

Con la promozione “L’assist perfetto”, NordVPN propone il piano biennale con sconto fino al 73%, a cui si aggiungono 3 mesi extra gratuiti. L’offerta  comprende:

  • Protezione fino a 10 dispositivi con un solo account

  • Accesso a oltre 8.200 server VPN in 165 Paesi

  • Banda e velocità illimitate

Il tutto con garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi testare il servizio senza rischi.

La tripletta che ti mette al sicuro

Privacy, protezione e sicurezza extra: NordVPN cripta la connessione, nasconde indirizzo IP e posizione, e integra Threat Protection Pro™, il sistema che blocca malware, phishing, annunci invadenti e tracker. Così puoi navigare, lavorare o guardare i tuoi contenuti preferiti in streaming anche fuori casa, senza preoccupazioni.

Velocità da campioni, difesa impenetrabile

Con performance certificate da AV-Test, NordVPN raggiunge fino a +6730 Mbps di velocità, con una rete globale che garantisce streaming fluido e download rapidi ovunque. La crittografia AES-256 e la rigida politica no-log rafforzano una protezione totale, senza lasciare tracce online.

Dark Web Monitor incluso

Attivare NordVPN è semplice: sottoscrivi il piano, scarica l’app e connettiti con la funzione Connessione Rapida. Con un solo account puoi proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Inoltre, con Dark Web Monitor ricevi avvisi immediati se le tue credenziali compaiono in rete.

Naviga in sicurezza con NordVPN

Una protezione utile ogni giorno

Che tu stia viaggiando per lavoro, collegandoti al Wi-Fi di un hotel, gestendo i tuoi risparmi da remoto o semplicemente guardando una partita in streaming, NordVPN ti offre la sicurezza di una connessione sempre privata e stabile. È la soluzione ideale per chi vive, lavora o si diverte online senza compromessi. Per conoscere l’offerta completa di NordVPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Surfshark VPN in offerta: 2 anni e 3 mesi gratis, risparmia l’86% subito
Offerte

Surfshark VPN in offerta: 2 anni e 3 mesi gratis, risparmia l’86% subito
TotalVPN: un anno di sicurezza e privacy online a soli 19€
Offerte

TotalVPN: un anno di sicurezza e privacy online a soli 19€
ExpressVPN, l'unica che ti fa dire addio a pubblicità, log e spioni digitali
Offerte

ExpressVPN, l'unica che ti fa dire addio a pubblicità, log e spioni digitali
Ti trovi fuori dall'Italia? Con ExpressVPN accedi a siti e piattaforme bloccate
Offerte

Ti trovi fuori dall'Italia? Con ExpressVPN accedi a siti e piattaforme bloccate
Link copiato negli appunti