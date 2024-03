Con una striscia LED smart puoi personalizzare diversi punti del tuo arredamento e gestire colori e intensità dallo smartphone o, ancora più semplicemente, con un comando vocale. La Tapo L920-5 di TP-Link è attualmente la più acquistata su Amazon, forte di un sconto del 40% sul prezzo di listino che porta a soli 29,99€ (spedizione inclusa) la cifra da investire.

Illuminazione come e quando vuoi con la striscia LED smart di TP-Link

La TP-Link Tapo L920-5 è concepita per offrire un’esperienza di illuminazione personalizzata e sofisticata, e si distingue per la sua flessibilità d’uso, la facilità d’installazione e le numerose funzionalità smart integrate.

Innanzitutto, la lunghezza di 5 metri della striscia LED offre un’ampia copertura per illuminare diverse aree della casa, che sia per un ambiente accogliente nel soggiorno o per un’illuminazione funzionale nella cucina. La lunghezza generosa consente una maggiore versatilità nell’applicazione, permettendo agli utenti di personalizzare l’illuminazione in base alle proprie esigenze e preferenze.

La caratteristica principale della striscia LED è la sua connettività smart, che consente agli utenti di controllarla tramite l’applicazione Tapo, disponibile su dispositivi Android, iOS e iPadOS. Grazie al supporto Wi-Fi, è possibile accendere, spegnere e regolare l’intensità luminosa della striscia LED da remoto, ovunque ci si trovi.

Inoltre, la Tapo L920-5 supporta una vasta gamma di colori e tonalità, consentendo agli utenti di creare atmosfere personalizzate e ambienti accattivanti. Attraverso la sopracitata app, è possibile selezionare tra un’ampia varietà di colori preimpostati o creare combinazioni personalizzate per adattare l’illuminazione all’umore o all’occasione.

Un’altra caratteristica degna di nota è la compatibilità con i principali assistenti vocali come Alexa e Google Assistant. Questa integrazione consente agli utenti di controllare il dispositivo mediante comandi vocali, aggiungendo un ulteriore livello di convenienza e facilità d’uso a questo sistema di illuminazione smart.

E l’installazione? Semplicissima! Dotata di un adesivo sul retro, la striscia può essere facilmente montata su una varietà di superfici, come pareti, mobili o cornicioni, senza la necessità di strumenti aggiuntivi o competenze tecniche specializzate.