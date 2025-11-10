Strumento di cattura Windows 11: aggiungere testi e commenti sulle immagini

Lo Strumento di cattura di Windows 11 rappresenta l’evoluzione della tradizionale funzione di acquisizione dello schermo, di solito attivabile premendo il pulsante Stamp . Mentre questo tasto di solito permetteva di catturare l’intero schermo salvandolo temporaneamente negli appunti di Windows (incollabile altrove con CTRL+V ), lo Strumento di cattura offre agli utenti un meccanismo rapido, versatile e semplice da usare per catturare immagini del desktop, delle finestre aperte o di porzioni selezionate dello schermo.

Integrato nativamente in Windows 11, lo strumento non solo permette di effettuare screenshot, ma offre anche funzionalità avanzate come annotazioni, ritaglio immediato e condivisione diretta. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle nuove opzioni di cattura automatica e ritardo programmabile, lo Strumento di cattura di Windows 11 è ideale per professionisti, studenti e utenti che desiderano catturare e modificare rapidamente contenuti visivi sul proprio PC.

Il tasto Stamp e lo Strumento di cattura non sono gli unici modi per catturare lo schermo in Windows 11: certamente, però lo strumento integrato a livello di sistema operativo è uno dei mezzi più comodi per fare screenshot.

Come aprire lo Strumento di cattura Windows 11

La combinazione di tasti “canonica” per aprire lo Strumento di cattura di Windows 11 è Windows+MAIUSC+S . Tuttavia, è possibile associare lo Strumento di cattura al tasto Stamp : basta digitare tasto stamp nella casella di ricerca di Windows 11 quindi cliccare su Usa il tasto Stamp per aprire l’acquisizione dello schermo.

Attivando l’opzione Usa il tasto Stamp per aprire l’acquisizione dello schermo, premendo il tasto Stamp sulla tastiera il contenuto dell’intero schermo non sarà automaticamente copiato in memoria, negli appunti di Windows 11, ma si aprirà una piccola barra che permette di acquisire l’intero schermo, un rettangolo, la finestra selezionata o una porzione corrispondente a un disegno a mano libera. Si può anche avviare la registrazione video o estrarre un colore dallo schermo in modo da usarlo nei programmi di grafica.

Le ultime versioni dello Strumento di cattura Windows 11 consentono anche, cliccando sull’icona corrispondente, di avviare il cosiddetto Markup rapido ( CTRL+E ). Una volta acquisita l’area dello schermo di proprio interesse, si possono evidenziare elementi, cerchiare o cancellarne altri, passare il tutto a Copilot o avviare una ricerca visiva.

Uno dei più noti leaker, sempre ben informati sulle novità di Windows 11 e degli altri sistemi operativi Microsoft, segnala che è in arrivo una funzione inedita per lo Strumento di cattura che consente di applicare annotazioni testuali direttamente sulle immagini acquisite dallo schermo. È possibile formattare i testi applicati sulle immagini acquisite, modificare colore e font.

La novità appare direttamente nella barra degli strumenti dello Strumenti di cattura, una volta che si fa clic sulla notifica di conferma dell’immagine acquisita.

Per installare in anteprima l’ultima versione dello Strumento di cattura in Windows 11, si può visitare il sito Online link generator for Microsoft Store, scegliere Product ID, inserire 9mz95kl8mr0l nel campo di ricerca centrale e scegliere Fast dal menu a tendina più a destra. Scorrendo i risultati verso il basso, si deve scaricare il file Microsoft.ScreenSketch_*_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.msixbundle con l’indicazione della versione più recente.

Il download può avvenire solo cliccando sul link con il tasto destro quindi cliccando su Salva link con nome. Il browser può rifiutarsi di scaricare il file subito perché il download avviene via HTTP e non HTTPS: si può procedere con un clic su Conserva. In alternativa, si può scaricare l’ultima versione dello Strumento di cattura di Windows 11 usando l’utilità curl, integrata di default anche in Windows. Esempio:

curl -o strumento-cattura-win11.msixbundle <URL-download>

Non proprio una funzionalità inedita

Nel recente passato, gli sviluppatori Microsoft hanno integrato la possibilità di estrarre testo dagli screenshot con lo Strumento di cattura Windows 11. Posto che al momento, anche installando la più recente versione dello Strumento di cattura, la possibilità di aggiungere testi e commenti non risulta ancora integrata nella barra dell’applicazione, va detto che è comunque possibile ottenere lo stesso risultato passando per Microsoft Paint.

Nella barra degli strumento dello Strumento di cattura per Windows 11 c’è infatti il piccolo pulsante Modifica in Paint: cliccandoci e poi premendo il tasto T , oppure con un clic sull’icona a forma di “A”, si possono aggiungere testi e commenti direttamente sullo screenshot acquisito.

Anche in questo caso, si può scegliere il font di carattere, la dimensione del testo, lo stile, l’allineamento, il colore e il colore di sfondo.

Note finali

Lo Strumento di cattura di Windows 11 è una di quelle funzionalità integrate a livello di sistema operativo che sono destinate a subire notevoli modifiche e integrazioni nel corso del tempo. Tra tutti i modi per fare screenshot in Windows, l’uso dello Strumento di cattura è certamente uno dei più semplici e immediati.

È infatti uno strumento eccellente, subito disponibile, per effettuare acquisizioni di immagini o lanciare uno screen recording in formato video. Sebbene non sia certo una caratteristica esclusiva dello Strumento di cattura di Windows 11, la possibilità di usare un OCR sullo schermo risulta essenziale per estrapolare testi ed elaborarli altrove.