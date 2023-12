Stufetta con effetto camino in vendita su Amazon a 12 EURO

Avete mai visto una stufetta elettrica che mostrasse un’animazione a forma di camino? Oggi su Amazon è disponibile e costa anche molto poco poco.

Il prodotto infatti arriva con un coupon del 50% che porta il prezzo alla metà. Il costo finale sarà quindi di soli 11,99 € con un anno di garanzia.

La stufetta in sconto su Amazon è a basso consumo, ecco le caratteristiche

La proposta di oggi è davvero molto singolare in quanto è difficile trovare delle stufe di questo genere. Il prodotto che Amazon mette in evidenza e che tutti stanno acquistando visto lo sconto in vigore, è la chiara imitazione della fiamma del camino. Più che di una stufetta, siamo al cospetto di un vero e proprio termoventilatore elettrico, che mostra la fiamma realistica in 3D offrendo un’esperienza visiva davvero molto bella.

Il riscaldamento avviene rapidamente grazie alle ventole twin turbo integrate che permettono alla stufetta di riscaldarsi in tre secondi distribuendo il calore in maniera uniforme. Quello che colpisce inoltre è il rumore: la stufa è molto silenziosa e non supera i 40 dB di rumore.

Oltre a questo c’è la protezione dal surriscaldamento e dal ribaltamento, grazie al sensore e grazie al grande equilibrio fornito dai piedini sottostanti. La potenza massima arriva a 1500 W e può essere regolata un po’ come si desidera.

Prodotti di questo genere di solito non vengono presi in considerazione dagli amanti della tecnologia, ma chi è in casa in questi giorni freddi potrebbe farlo. La stufetta con animazione camino è oggi disponibile in sconto su Amazon con un coupon del 50%. Questo significa che il prezzo di vendita scende della metà, passando da 23,99 € a soli 11,99 €. C’è un anno di garanzia e inoltre la spedizione avverrà entro questa domenica, alla vigilia di Natale.

