Su Amazon è tra i power bank più acquistati e ora è in OFFERTA

Mai senza un power bank! Molti utenti sono di questa idea, e se vuoi capire il perché di questa filosofia di vita, non devi fare altro che acquistare uno di questi utilissimi gadget. Uno di quelli più popolari su Amazon porta la firma di INIU, e oggi è anche in offerta: è sottile, leggero, ha una capacità di 10.000mAh ed è dotato di due USB-A e una USB-C. Insomma, ha tutto quello che serve.

Il power bank di INIU da 10.000mAh con USB-A e USB-C e su Amazon a prezzo scontato

Il power bank di INIU ha una capacità di 10.000mAh ma è il 36% più sottile, il 15% più piccolo e il 28% più leggero degli altri accessori della sua stessa categoria. Questo significa che lo puoi portare in giro ovunque, in borsa e addirittura in tasca.

È dotato di una porta USB-C, ovvero lo standard più recente e diffuso. Questa funziona sia come ingresso che come uscita e ti consente quindi non solo di ricaricare lo smartphone o il tablet, ma anche lo stesso gadget. La ricarica poi è velocissima grazie alla tecnologia UPower+ sviluppata da INIU.

Perché è super accessoriato? Beh, oltre alla USB-C, include due USB-A e una torcia. È probabile che ti ritroverai ad usarla pochissime volte, ma il fatto che ci sia è certamente un qualcosa in più.

Come già evidenziato in precedente, il power bank di INIU è tra i più apprezzati dalla community. Proprio per questo motivo, è consigliabile completare in tempi rapidi l’acquisto, così da evitare possibili problemi con le unità disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.