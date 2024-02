Vuoi arricchire il tuo arsenale tech con un tablet? Un’ottima scelta è certamente l’iPad di Apple, versatile, realizzato con materiali premium e con performance eccellenti in ogni situazione. Oggi quello di 10ª generazione è proposto a soli 413 euro su Amazon, ovvero 176 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Un vero affare dunque, ma bisogna sbrigarsi perché le unità potrebbero terminare nel giro di pochissimo. Infatti, l’unico indicato con disponibilità immediato è quello Rosa, per i modelli in altre colorazioni è necessario attendere addirittura settimane.

Crolla su Amazon il prezzo dell’iPad di 10ª generazione: risparmia subito oltre 175€

Dell’iPad di 10ª generazione a colpire è certamente il design all-screen, con lo splendido display Liquid Retina da 10,9″ che si estende fino ai bordi del dispositivo. Questo mette a tua disposizione tutto lo spazio di cui hai bisogno tanto per la produttività quanto l’intrattenimento e offre un’esperienza visiva immersiva con una risoluzione di 2360×1640 pixel. E non poteva di certo mancare la tecnologia TrueTone.

Il Touch ID (che in tanti preferiscono al Face ID), non è scomparso, è stato semplicemente riposizionato, e ora trova posto nel tasto superiore (posizionato in alto a destra). Con la propria impronta digitale è possibile sbloccare il dispositivo, ma anche effettuare login e confermare pagamenti in totale sicurezza.

Il motore del dispositivo Apple è il processore A14 Bionic, con CPU più performante del 20% e GPU migliore del 10% rispetto alla precedente generazione. Il Neural Engine a 16-core invece aumenta le prestazioni di apprendimento automatico fino all’80% ed è l’alleato principale delle più avanzate funzioni legate al machine learning.

Meritevole d’attenzione è anche la fotocamera frontale, ora posizionata sul lato orizzontale dell’iPad (il “lato lungo”, per intenderci). Ciò consente di guardare sempre l’obiettivo durante una videochiamata FaceTime o quando si registra un video da pubblicare sui social network. Il sensore è da 12 megapixel con angolo di campo di 122° e supporto all’utilissima funzione Inquadratura Automatica (Center Stage).

