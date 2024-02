Ogni giorno sono innumerevoli (o quasi) le occasioni per risparmiare acquistando su Amazon. Anche oggi gli sconti non si sono fatti attendere e alcuni sono davvero strepitosi. Il Microsoft Surface Pro 9 con display touch e chip Intel Core i5, ad esempio, è scontato del 42%. E che dire dell’utilissimo portachiavi con torcia di Varta, ora a soli 2,99€? Prosegui con la lettura e scopri i cinque prodotti più acquistati nelle ultime ore.

Sconti Amazon per iniziare bene la settimana: i 5 prodotti più acquistati in questo momento

Microsoft Surface Pro 9

Quasi a metà prezzo il 2-in-1 di Microsoft con display touch PixelSense da 13″, processore Intel Core i5 di 12a generazione, 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD. È compatibile anche con la Slim Pen 2, utile per incrementare la produttività.

Robot aspirapolvere e lavapavimento Dreame L20 Ultra Complete

Il pavimento sarà sempre pulito con il robot aspirapolvere Dreame L20 Ultra Complete. Risparmia subito di 200€ e aggiungi al tuo arsenale tech il perfetto alleato per le pulizie di casa.

Torcia portachiavi VARTA

Un gadget davvero utilissimo e da portare sempre in giro. La mini-torcia portatile di VARTA costa solo 2,99€ con lo sconto Amazon del 50%.

Finish Powergel Detersivo Lavastoviglie al Limone

Solo 13,96€ (anziché 21,99€) per il kit convenienza con 4 bottiglie di Finish Power Gel All in 1, per un totale di 120 lavaggi.

WC Net Profumoso Gel

Il detergente per WC più venduto su Amazon è il WC Net Profumoso Gel da 700 ml. Non è una sorpresa, visto lo sconto del 62% proposto dal colosso di Seattle.