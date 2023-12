Su Amazon solo 190€ per un TV Full HD da 40 pollici

Se il tuo televisore ha troppi anni sulle spalle e soprattutto non supporta nemmeno la risoluzione FHD, allora potresti considerare un upgrade. Il TV Full HD di CHiQ da 40 pollici e con Dolby Audio oggi costa solo 189,99€ su Amazon. È un prezzo promozionale assolutamente vantaggioso, ma lo sconto potrebbe avere breve durata, quindi meglio sbrigarsi.

Convenienza e qualità: il TV Full HD da 40″ di CHiQ oggi costa pochissimo su Amazon

Il televisore di CHiQ (modello L40G5W) ha una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e un pannello a LED. È dotato di un sintonizzatore DVB-T2/S2, che consente di guardare i canali televisivi digitali. Ha anche due porte HDMI, due porte USB, un’uscita audio digitale ottica e una porta per cuffie.

Il TV ha un design semplice, con telaio nero e cornici abbastanza sottili. Il supporto su una superficie piana è garantito da due “gambe”.

Pur essendo una soluzione economica, le prestazioni del CHiQ L40G5W sono buone. Le immagini sono nitide e chiare, i colori sono vivaci, il contrasto è buono così come la profondità di campo. L’audio è invece affidato a due altoparlanti.

Quello appena descritto è un televisore “tradizionale”, quindi non appartiene alla categoria dei dispositivi smart. Tuttavia, per chiunque voglia godersi contenuti in streaming su Netflix, Prime Video e altre piattaforme, la soluzione è semplice (e anche molto economica). Ad esempio, basta un Fire TV Stick Lite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.