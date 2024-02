Non sarà un top di gamma, ma a questo prezzo è impossibile restare indifferenti. In offerta a soli 54,90€ su Amazon c’è l’Alcatel 1B, dispositivo Android entry-level con ampio display da 5,5 pollici. È l’ideale per quegli utenti che sono disposti ad accettare qualche compromesso o come secondo smartphone, come muletto. In ogni caso, a questo prezzo è un regalo.

L’Alcatel 1B è regalato con lo sconto Amazon: lo smartphone Android con display da 5,5″ costa il 48% in meno

Con un design compatto, lo smartphone ha un corpo in plastica resistente con un gradevole finitura rigata. Il display HD+ da 5,5 pollici offre una buona visibilità e colori vividi. È circondato da cornici sottili e simmetriche ai lati, quelle superiore e inferiore sono invece un po’ più spesse.

L’Alcatel 1B è dotato di un chip quad-core da 2.0 GHz e 2GB di RAM, sufficienti per le attività quotidiane come messaggistica, social media e navigazione web. La memoria interna da 32 GB può essere espansa con una scheda microSD fino a 128 GB. Il sistema operativo Android 11, equipaggiato con tutte le app di Google per un’esperienza completa. Con il Play Store, ad esempio, si possono scaricare tutte le app più utilizzate, come WhatsApp, TikTok, Instagram e così via.

Lo smartphone è dotato di una fotocamera posteriore da 8MP con autofocus e flash LED, quella frontale è invece da 5MP ed è utile per selfie e videochiamate. L’Alcatel 1B è poi dotato di una batteria da 3000 mAh che offre una buona autonomia, permettendoti di utilizzarlo per tutto il giorno senza doverlo ricaricare. Non mancano infine le connettività 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth e GPS.

Insomma, avrai capito che l’1B è un dispositivo entry-level ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e funzionale ad un prezzo più che accessibile. E bisogna anche considerare che si parla di uno smartphone Alcatel, azienda che garantisce una certa affidabilità.

