Su ChatGPT arrivano le chat erotiche, ma solo per utenti verificati

Fino ad ora ChatGPT ha risposto “col freno tirato“, ma a partire da dicembre sarà “senza freni“. Così potremmo sintetizzare l’annuncio di Sam Altman sull’arrivo delle chat erotiche nel chatbot più famoso e usato al mondo. Il tutto è legato alla delicatissima questione della sanità mentale nel rapporto uomo-chatbot, che OpenAI afferma di aver risolto e superato.

L’annuncio di Altman

Sam Altman ha annunciato l’arrivo delle chat erotiche tra uomo e macchina tramite un post su X. Ma l’argomento viene citato solo alla fine, perché il vero topic è un altro: i problemi di salute mentale. Altman ammette che, fino ad oggi, ChatGPT è stato programmato in modo molto restrittivo, per evitare che rispondesse in modo pericoloso rafforzando eventuali disagi dell’utente.

Nonostante questa dichiarata cautela, OpenAI si è già beccata una causa per omicidio colposo in USA: ChatGPT avrebbe istigato al suicidio un ragazzo di 16 anni, rinforzando i suoi sentimenti autodistruttivi.

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right. Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

Ma, secondo il CEO e fondatore di OpenAI, il problema sarebbe stato risolto (in gran parte grazie all’introduzione di GPT-5) e, adesso, ChatGPT è in grado di gestire correttamente l’eventuale disagio mentale dell’utente, evitando di dare risposte pericolose. Per questo, nelle prossime settimane, ci sarà un “rilassamento” delle restrizioni attualmente applicate al chatbot.

Il risultato sarà quello di poter conversare in modo più umano e meno rigido con ChatGPT, con tanto di emoji e faccine varie. Ma Altman assicura: non lo fanno per aumentare il tempo passato su ChatGPT.

Chat erotiche su ChatGPT

Questo rilassamento delle restrizioni culminerà, a dicembre, con il lancio delle chat erotiche su ChatGPT, all’interno del programma “Trattiamo gli adulti da adulti” di OpenAI.

L’arrivo delle chat erotiche sarà legato all’espansione della verifica dell’età su ChatGPT, per ovvie ragioni: le conversazioni hot saranno vietate ai minori. Questo potrebbe comportare più di un problema a OpenAI in Europa, dove è in corso un accesissimo dibattito su quale metodo utilizzare per verificare correttamente l’età degli utenti, senza invadere la loro privacy.

Nel frattempo in Ohio

Mentre in Europa si discute su come verificare l’età degli utenti sulle piattaforme online, negli Stati Uniti si affrontano ben altri problemi. In Ohio, ad esempio, il politico repubblicano Thaddeus Claggett ha proposto una legge per impedire ai suoi concittadini di sposarsi con un chatbot.

Tale legge ricalca la normativa già applicata in Utah dal 2024 e, oltre al matrimonio, impedisce di intestare beni e proprietà intellettuali alle AI, di nominarle a ruoli aziendali apicali e di controllare conti correnti. Sembrano bazzecole, ma all’alba dell’era dell’AI agentica non lo sono affatto.