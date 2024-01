Su eBay arriva l'Oppo A98 5G con uno sconto di 82 EURO, compralo subito

Questa volta il sito e-commerce che batte tutti sul tempo è eBay, che propone uno smartphone ottimo a prezzo straordinario. Grazie allo sconto del 25% sarà oggi possibile portare a casa il fantastico Oppo A98 5G per un prezzo di soli 247,90 €.

L’attesa sarà di due giorni e ci sarà la garanzia cliente eBay a tutelare tutti coloro che lo acquisteranno in sconto.

L’Oppo A98 è in sconto, le sue specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di questo smartphone parlano da sole, innanzitutto con le dimensioni. L’Oppo A98 5G si mostra grande e grosso, quasi come se fosse un top di gamma. Il suo display da 6,72″ dotato di risoluzione in full HD+, consente a tutti di avere una visuale ben precisa di ogni informazione e immagine riprodotta.

A bordo troviamo una memoria interna da 256 GB, una memoria RAM da 8 GB e soprattutto tre fotocamere posteriori con un picco di 64 MP. Il processore è uno Snapdragon 695 con grande impatto sulla batteria, che è un’unità da ben 5000 mAh, per cui in grado di garantire autonomia per almeno un giorno.

È davvero interessante sapere che si può spendere una cifra ridotta per avere un quasi top di gamma tra le mani come quest’Oppo A98 5G. Lo smartphone orientale riesce a conferire agli utenti qualsiasi facoltà viste le sue specifiche appena citate.

Il design è bello, l’autonomia non manca così come anche il prezzo di vendita: grazie al 25% disponibile su eBay, il prodotto sarà acquistabile a soli 247,90 €. Ricordiamo che le quantità sono presenti con disponibilità limitata, per cui bisogna fare presto per assicurarsene uno. Una volta acquistato, eBay ve lo recapiterà in un massimo di due giorni.

