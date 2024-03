Su eBay c'è il codice SCONTO per lo Xiaomi POCO X6 Pro

Su eBay arriva un’offerta strepitosa che potrebbe piacere molto agli utenti che amano gli smartphone: lo Xiaomi POCO X6 Pro è disponibile con codice sconto. Questo prodotto, con tripla fotocamera e con un display pazzesco, oggi costa meno del solito grazie ad un codice sconto da inserire.

In fase di acquisto, digitando nell’apposito box il codice PIT10PERTE2024, si può beneficiare di un prezzo di soli 325,35 €.

Xiaomi POCO X6 Pro in sconto, ha tre fotocamere e un super prezzo

Grazie ad un display davvero molto bello di topi CrystalRes Flow AMOLED da 6,67″ con risoluzione in 1,5K, il POCO X6 Pro garantisce un impatto importante. Occupa tutta la superficie frontale mentre quella posteriore è occupata dalla tripla fotocamera da ben 64 MP.

Il processore permette di avere a disposizione delle prestazioni degna di un top di gamma, essendo il MediaTek Dimensity 8300 Ultra molto performante. Ad aiutare chiaramente ci pensano anche i 12 GB di memoria RAM e la memoria interna super veloce da 512 GB. Per quanto riguarda la batteria, è un motivo in più per acquistare questo dispositivo, in quanto garantisce spesso più di una giornata di autonomia con i suoi 5000 mAh.

Sono diversi i punti di forza che portano all’acquisto di questo prodotto di altissimo livello, benché il prezzo sia nettamente più basso rispetto ad un top di gamma qualsiasi. Gli altri smartphone costano di più e questo è vero, ma lo Xiaomi POCO X6 Pro include comunque caratteristiche che vanno vicino a quella categoria e con circa 700 € di risparmio.

È in questo modo che gli utenti possono avere il meglio, peraltro sfruttando un codice sconto (PIT10PERTE2024) che porta il costo finale a scendere ulteriormente. Grazie al coupon da inserire, il prezzo di questo smartphone equivale a soli 325,35 €. Basta attendere circa quattro giorni per la consegna.