Su eBay il realme Pad è REGALATO, ecco uno sconto da 100 EURO

Improvvisamente compare su eBay uno sconto spaventoso per quanto riguarda un tablet molto amato nel mondo tecnologico. Il realme Pad è tornato disponibile con un prezzo molto basso, come gli utenti attendevano ormai da qualche tempo. Il suo design singolare e soprattutto la grande definizione del display, favoriscono la scelta: sono effettivamente i punti di forza del tablet.

Grazie ad uno sconto del 35% che consiste in 90 € in meno sul prezzo originale, il realme Pad costa davvero poco, ma c’è dell’altro: ecco un piccolo codice sconto (PSPRFEB24) che comporta la diminuzione del prezzo di ulteriori 10 €, portando dunque il risparmio ad un totale di 100 €. In questo modo il prezzo finale è di soli 159,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione in tre giorni.

realme Pad e tanta qualità: questo è ciò che eBay offre oggi

La diagonale di questo splendido tablet è da 10,4″ di schermo, peraltro con una risoluzione in 2K. Ogni filmato, ogni immagine ed ogni menu saranno super definiti, per la gioia degli occhi degli utenti. Il realme Pad ha anche 128 GB di memoria e 6 GB di memoria RAM.

In quanto a fotocamera, parliamo di un dispositivo con un sensore posteriore da 8 MP, così come quello anteriore. La batteria è da 7100 mAh ed è uno dei fiori all’occhiello siccome garantisce un’ampia autonomia.

Il display ampio e super definito è certamente il motivo principale per cui acquistare questo realme Pad. Il tablet si dimostra però anche molto fluido e soprattutto leggero per essere trasportato ovunque agevolmente, proprio come piace al pubblico.

Unendo tutte queste caratteristiche insieme e valutando il prezzo che scende di ben 100 € rispetto al solito grazie al codice sconto, è decisamente l’acquisto da fare. Applicando il codice PSPRFEB24, il prezzo equivale a soli 159,99 €. Ricordiamo che bastano solo tre giorni per riceverlo a casa con due anni di garanzia.