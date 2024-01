Su Indiegogo arriva il PowerMax 3600: porta energia ovunque, anche in condizioni estreme

Blackview e OSCAL, aziende note per la loro leadership nell’industria degli smart-device rugged, hanno intrapreso un progetto pionieristico con il lancio di PowerMax 3600, la prima power station rugged al mondo, progettata sia per l’uso domestico che esterno. Questo prodotto rappresenta un tentativo innovativo di combinare la resistenza tipica dei telefoni rugged con le funzionalità di una power station.

PowerMax 3600 porta l’energia ovunque e in ogni condizione

Il PowerMax 3600 si distingue per la sua costruzione robusta in materiale ABS+PC, che lo rende resistente a cadute verticali fino a 0.8 metri. È progettato per essere utilizzabile in diversi ambienti estremi, come bordi di laghi umidi o cantieri polverosi, grazie alla sua capacità di bloccare l’ingresso di particelle solide e spruzzi d’acqua. È inoltre funzionale in un ampio intervallo di temperature, da -20°C a 55°C, risultando ideale per esplorazioni in luoghi come i ghiacciai dell’Alaska o i deserti del Sahara.

Un aspetto distintivo del PowerMax 3600 è la sua capacità espandibile, che varia da 3.6kWh a 57.6kWh, con la possibilità di aggiungere fino a 15 pacchi batteria extra. Nonostante la sua grande capacità, il design simile a quello di una valigia, completo di maniglie e ruote, lo rende pratico e facile da trasportare. Con una potenza di uscita di 3,600W, è in grado di alimentare il 99% dei dispositivi essenziali, rendendolo ideale per situazioni come l’uso in camper o in emergenze domestiche.

La power station si basa su celle batteria LiFePO4 particolarmente robuste e durature, incluse in un sistema di gestione della batteria (BMS) con otto livelli di protezione. In caso di interruzione della corrente, il suo sistema di alimentazione ininterrotta (UPS) assicura che gli utenti non rimangano al buio, con un tempo di commutazione rapidissimo di soli 5 millisecondi.

Versatilità e potenza

Il PowerMax 3600 offre diverse modalità di ricarica, tra cui la ricarica AC, solare, da auto e doppia ricarica. Inoltre, può essere ricaricato utilizzando stazioni di ricarica per veicoli elettrici, generatori a gas, batterie al piombo-acido e la maggior parte delle fonti di energia ecologiche e a costo zero, come il solare, il vento o l’acqua. Con l’input PV e AC, si ricarica dallo 0% all’80% della capacità in soli 0,96 ore.

Dal punto di vista dell’interfaccia utente, il PowerMax 3600 presenta un display LCD di grandi dimensioni con caratteri facilmente leggibili e pulsanti di dimensioni comode per il controllo direttamente sull’unità, oltre a un’app per il controllo remoto. A differenza dei generatori a gas, funziona senza emettere fumi tossici e con un rumore massimo di soli 62dB a 1,5 metri di distanza, rendendolo utilizzabile anche in spazi ristretti.

Prezzo e Spedizioni

Per quanto riguarda spedizione e garanzia, Blackview OSCAL assicura una garanzia di 4 anni con supporto online 24/7 e diversi centri di assistenza offline. Le spedizioni degli ordini dovrebbero avvenire entro 7-10 giorni dalla data di rilascio.

Il PowerMax 3600 sarà disponibile per l’acquisto su Indiegogo a partire dal 10 gennaio, con un prezzo di partenza di $1799. Saranno disponibili anche accessori aggiuntivi come pacchi batteria, carrello, pannelli solari, cavi di ricarica per auto e cavi di ricarica AC. Inoltre, tutti i sostenitori della campagna di crowdfunding avranno la possibilità di sbloccare regali esclusivi.