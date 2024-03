Suono potente e bassi profondi per le cuffie JBL Tune 500 (-42%)

Come dici? Vuoi spendere poco ma non vuoi rinunciare alla qualità? Le cuffie cablate di JBL, le Tune 500, oggi sono un vero e proprio affare su Amazon: con lo sconto del 42% costano solo 17,50 euro, spedizione compresa. Considera anche che il design è pieghevole e che sul cavo è installato anche un comodo pulsante per la gestione del contenuto multimediale in riproduzione.

Nuovo minimo storico per le cuffie cablate di JBL: risparmia il 42% su Amazon

Le JBL 500 sono cuffie cablate con un design leggero e pieghevole, che le rende facili da trasportare e da riporre. Presentano cuscinetti auricolari imbottiti e una fascia regolabile per garantire un comfort ottimale durante l’uso.

La connettività avviene tramite il cavo piatto antigrovglio con jack da 3,5mm, consentendo di collegarle facilmente con un numero elevato di smartphone, tablet e computer. Nel caso di smartphone dotati unicamente di USB-C e Lightning, basta acquistare un adattatore (se non incluso già nella confezione).

Ma perché limitarsi a smartphone e tablet? Usale anche con la tua console di gioco, come PlayStation e Xbox.

Le cuffie JBL offrono un suono chiaro e bilanciato. Grazie alla tecnologia proprietaria Pure Bass Suond, puoi goderti una riproduzione dei bassi profonda e coinvolgente per una resa audio di qualità. Ad arricchire l’esperienza ci pensa il comodo telecomando a tasto: è posizionato sul cavo antigroviglio in tessuto e permette di gestire la musica e le chiamate. Tramite l’apposito pulsante, poi, è possibile anche attivare Siri e Google Assistant in base al dispositivo.

Dell’autonomia, infine, non bisogna nemmeno parlarne. Essendo cablate, queste cuffie hanno praticamente autonomia illimitata.