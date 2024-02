SUPER BUNDLE, la Xbox Series S in sconto con 3 mesi GRATIS di Game Pass

Chi ama i videogiochi non può passare oltre la migliore offerta che Amazon mette a disposizione oggi. La Xbox One S è disponibile in sconto e comprende anche tre mesi di abbonamento Game Pass Ultimate.

Grazie al 13% di sconto, il prezzo scende a 259,90 €, con spedizione in due giorni e con due anni di garanzia inclusi.

L’Xbox Series S regala anche 3 mesi di Game Pass… Ultimate

Tra le console di rilievo oggi in sconto c’è la migliore, ovvero la Xbox One S, modello tra i più acquistati di sempre. Oltre alle sue spettacolari specifiche che consentono di giocare sfruttando la massima qualità e le massime prestazioni con tempi di caricamento più rapidi, c’è anche un regalo: ecco infatti ben 3 mesi di Game Pass Ultimate.

Il nuovo bundle ufficializzato su Amazon consente di avere diversi vantaggi. Gli utenti che acquistano una Xbox One S con questa soluzione, possono cercare i nuovi titoli il giorno stesso del lancio senza problemi. Insomma, i vantaggi sono davvero tanti e tutti disponibili con questa soluzione.

Le grandi prestazioni che offre questa splendida console sono indubbie: tutti sanno bene che giocare con una Xbox è totalmente diverso, soprattutto in termini di immersività e comfort. Il controller è probabilmente il più comodo di sempre e anche la piattaforma è facilissima da utilizzare.

Oggi poi c’è l’opportunità di sfruttare il nuovo bundle Xbox Series S con 3 mesi di Game Pass Ultimate, il tutto con un piccolo sconto del 13% che porta al prezzo finale a soli 259,90 €. Risulterà davvero semplice avere il tutto a casa entro poco tempo siccome la spedizione prevede la consegna in due giorni. Ci sono inoltre due anni di garanzia a tutela del consumatore.