Super monitor BenQ WQHD da 34 pollici, sconto del 36% su Amazon

La qualità di un monitor si può notare da diversi aspetti, che diventano ovviamente fondamentali per chi ne fa un determinato tipo di utilizzo. Proprio questi aspetti sono tutti disponibili all’interno di un prodotto oggi in vendita su Amazon in sconto, ovvero il monitor BenQ UltraWide.

Il prodotto, che spesso finisce in dotazione a professionisti ed esperti del settore del design, concede specifiche incredibili. Si parte innanzitutto da un’ampia diagonale per andare poi su una risoluzione di primo livello. Il tutto per favorire la riproduzione di colori fedeli alla realtà e una fluidità fuori dal comune. Quello che spicca è la grande compatibilità con i MacBook di Apple, fondamentali proprio nel mondo professionale.

Oggi il monitor di BenQ costa su Amazon addirittura il 36% in meno, il che significa uno sconto di 345 € sul prezzo originale. Lo si potrà pagare dunque 604,99 € con due anni di garanzia e con spedizione rapida.

Il monitor perfetto esiste ed è di BenQ, ecco le specifiche

Dotato di un design UltraWide, da cui prende il nome, questo BenQ mostra una diagonale da 34″ di ampiezza e una risoluzione in WQHD. Questo garantirà un’ampia gamma cromatica e una precisione ineccepibile.

Il form factor in 21:9 favorisce determinate tipologie di attività, soprattutto quelle nel mondo del design. A tal proposito, ecco la collaborazione con Pantone che garantisce colori accurati per valorizzare la creatività.

Chi vuole avere il massimo per il proprio computer, soprattutto se ha bisogno di qualità professionali, deve acquistare questo UltraWide di BenQ. Lo schermo è oggi in sconto su Amazon al 36%, per un totale di 604,99 € invece che di 949 €. Ovviamente ci sono i soliti due anni di garanzia per questo prodotto che è stato ben recensito da più di 7500 persone.

