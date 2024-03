Super OFFERTA di primavera: 6 lampadine SMART multicolore al 19% di sconto

Per avere un approccio sempre più convinto verso il concetto di casa smart, serve acquistare gli articoli giusti, esattamente come queste 6 lampadine di Aigostar. In grado di prendere vita semplicemente con la voce o con un’applicazione tramite smartphone, rappresentano ad oggi uno dei prodotti top tra le offerte Amazon.

L’attacco E27 garantisce grande compatibilità e c’è anche un telecomando in confezione. Non dimenticare che, ovviamente, lavorano in piena integrazione con l’assistente vocale Alexa.

Lo sconto del 19% permette a tutti di pensare ad un acquisto indolore: ben 6 lampadine infatti costano solo 34 €. Sono due gli anni di garanzia e la spedizione avviene in soli due giorni.

Le lampadine di Aigostar sono integraste con Alexa, il prezzo è top solo su Amazon

Aigostar ha realizzato una lampadina smart veramente perfetta. Tutte le migliori tecnologie sono state incluse al suo interno, come la luminosità regolabile che arriva fino a 1150 LM e come la varietà di colori disponibili. Una volta connessa al Bluetooth, una lampadina del genere è in grado di essere governata facilmente tramite l’applicazione ufficiale o con la voce, scaricando una “skill” su Alexa.

L’offerta è grande siccome di queste lampadine in confezione oggi ce ne sono ben 6, tutte in grado di fornire un’esperienza eccezionale e di essere regolate dall’1 al 100% di intensità. I punti di forza assoluti sono la grande luminosità, la qualità costruttiva e soprattutto la presenza del telecomando Bluetooth in confezione.

Un altro punto di forza non può che essere il prezzo, oggi decurtato del 19% in favore di un totale di 34,71 €. Ci sono due anni di garanzia e la spedizione rapida in soli tre giorni.