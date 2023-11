SUPER prezzo Lenovo IdeaPad Slim 3, costa 80 € in meno su Amazon

Oggi avere un computer portatile significa poterlo trasportare con sé ovunque, rinunciando a quei vecchi design pesanti e stucchevoli. I principali produttori si sono affidati a scocche super leggere e soprattutto a spessori minimi, quasi come se il laptop potesse confondersi con un quaderno. Lenovo è una delle aziende pi attente a quest’aspetto e lo dimostra con il suo IdeaPad Slim 3.

La denominazione di questo prodotto già lascia capire che si tratta di un computer estremamente sottile e leggero. Tutto ciò ovviamente non va ad inficiare sulle caratteristiche tecniche di primo livello tra processore, memoria RAM e archiviazione. Ovviamente anche lo schermo rappresenta un punto di forza.

Oggi Amazon garantisce, con il 15% di sconto con un prezzo di soli 449 € invece che di 529 €. Ci sono due anni di garanzia e la possibilità di rendere il prodotto fino al prossimo 31 gennaio 2024.

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 ha specifiche entusiasmanti

Tutto parte da uno schermo da 15,6″ di ampiezza con risoluzione in full HD. Questo non significa che il computer di Lenovo sia pesante: pesa infatti solo 1,6 kg.

Le specifiche hardware partono da un processore AMD Ryzen 5 7520U e da 8 GB di RAM. Per quanto riguarda l’archiviazione interna c’è un SSD da 512 GB. A bordo ecco poi il sistema operativo Windows 11.

A chi occorre un computer come questo di Lenovo? Ovviamente a tutti coloro che ne fanno un utilizzo lavorativo o semplicemente a coloro che non vogliono avere alcun problema durante le operazioni di svago, come guardare video in alta qualità e navigare sul web alla velocità della luce.

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è dunque indirizzato a tutti, questa volta ancor di più alla luce del suo prezzo di vendita che scende del 15%. Su Amazon potrete trovarlo infatti a 449 € con due anni di garanzia.

