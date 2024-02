Se sei alla ricerca di un paio di cuffie wireless oggi è il giorno perfetto per acquistarle. Fatti un bel regalo: le Apple AirPods (3° generazione) oggi su Amazon sono tue ad un super prezzo.

L’attuale costo per questo prodotto è di 209 euro ma adesso sono tue a soli 180 euro. Approfittane subito. In più puoi decidere di dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Apple AirPods: goditi l’audio spaziale e molto altro!

Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa , per un suono tridimensionale.

, per un suono tridimensionale. EQ adattiva: calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio.

Nuovo design affusolato.

Sensore di pressione per controllare facilmente la musica, rispondere alle chiamate e riagganciare.

Resistenza a sudore e acqua.

Fino a 6 ore di ascolto con una sola carica.

Fino a 30 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe.

Attivazione rapida di Siri con il comando “Ehi Siri”.

Setup semplicissimo : gli auricolari capiscono quando li indossi e passano automaticamente da un dispositivo all’altro per un’esperienza magica.

Puoi condividere facilmente l’audio del tuo iPhone, iPad, iPod touch o dell’Apple TV fra due paia di AirPods.

Prendile ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.