SUPER PROMO Amazon per il Robot Rowenta, corri a prenderlo!

Una promo davvero imperdibile che ti consente di avere u super elettrodomestico ad un prezzo scontatissimo. Oggi su Amazon puoi acquistare il robot Rowenta Aspirapolvere e Lavapavimenti ad un prezzo scontato del 47%, praticamente lo paghi la metà del suo attuale valore di mercato.

E poi grazie al servizio Cofidis, che Amazon mette a tua disposizione, puoi anche pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta: alla pulizia di casa ci pensa lui!

Grazie alla tecnologia laser senza torretta il robot aspirapolvere ultrasottile X-Plorer Serie 130 AI è alto appena 8 cm e dotato di navigazione intelligente, per raggiungere e coprire ogni centimetro della tua casa. Questo robot crea e memorizza mappe interattive di ogni stanza per una copertura completa; potrai scegliere tu le aree da pulire e la frequenza, definire zone off-limits, stabilire percorsi di pulizia personalizzati e molto altro.

Dotato di tecnologia AI impara le tue abitudini e ti suggerisce percorsi personalizzati: routine di pulizie diverse a seconda della stanza, impostazione automatica di barriere virtuali, connessione agli assistenti vocali. Compatibile con l’app dedicata gratuita (per iOS e Android) e con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home, per un completo controllo delle sessioni di pulizia anche quando si è fuori casa.

Il robot Rowenta è dotato di due spazzole laterali per gli angoli e per zone difficili da raggiungere, una spazzola centrale per polvere e detriti di grandi dimensioni, un potente motore per un’aspirazione affidabile e il Sistema Aqua Force per lavare le superfici. Seleziona la modalità di potenza in base alle tue esigenze e attiva la modalità silenziosa per una pulizia efficiente ed estremamente silenziosa, a un livello minimo di 60 dB(A).

Infine devi sapere che è dotato di una batteria a lunga durata che ti offre 120 minuti di pulizia che ti permettono di pulire fino a 120 metri quadrati di superficie con una sola carica.

Prendilo su Amazon con lo sconto del 47%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.