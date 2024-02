Super Promo PrivateVPN: 12 mesi + 24 mesi extra gratis

La VPN privata in più rapida crescita in tutto il mondo? PrivateVPN! Oggi il servizio viene proposto a condizioni a dir poco convenienti. Pensa che il piano annuale include ben 24 mesi gratis! Proprio così! In totale spenderai appena 2.08 al mese, in cambio avrai la disponibilità di una delle VPN più efficienti del pianeta per ben tre anni, usufruendo, così, di uno sconto record: ben l’85%!

Con PrivateVPN ti garantisci il massimo della privacy e puoi goderti internet alla velocità della luce con il provider VPN più sicuro e conveniente. Puoi registrarti in 3 semplici passi. Se non dovessi essere soddisfatto del servizio, hai a tua disposizione la garanzia soddisfatti o rimborsati a 30 giorni.

Perché PrivateVPN conviene?

Oltre alla incredibile convenienza economica, PrivateVPN è un prodotto assolutamente efficiente. Non a caso è presente in 63 paesi con 200 server. Non solo. Ecco altri vantaggi offerti dall’azienda svedese.

Accesso a contenuti con restrizioni geografiche

Server in tutto il mondo: PrivateVPN ha server in oltre 60 paesi, quindi puoi accedere a contenuti con restrizioni geografiche da qualsiasi luogo del mondo.

PrivateVPN ha server in oltre 60 paesi, quindi puoi accedere a contenuti con restrizioni geografiche da qualsiasi luogo del mondo. Sblocco di Netflix, Hulu e altri servizi di streaming: PrivateVPN ti consente di sbloccare Netflix, Hulu e altri servizi di streaming che sono limitati in determinate regioni.

PrivateVPN ti consente di sbloccare Netflix, Hulu e altri servizi di streaming che sono limitati in determinate regioni. Bypassa i firewall e la censura: PrivateVPN ti consente di bypassare i firewall e la censura governativa per accedere a Internet liberamente.

Velocità elevate e funzionalità aggiuntive

Rete ad alta velocità: PrivateVPN ha una rete ad alta velocità che offre prestazioni eccellenti per lo streaming, il download e la navigazione web.

PrivateVPN ha una rete ad alta velocità che offre prestazioni eccellenti per lo streaming, il download e la navigazione web. Nessun limite di larghezza di banda: PrivateVPN non ha limiti di larghezza di banda, quindi puoi utilizzare Internet senza restrizioni.

PrivateVPN non ha limiti di larghezza di banda, quindi puoi utilizzare Internet senza restrizioni. Kill switch: Il kill switch di PrivateVPN interrompe automaticamente la tua connessione Internet se la tua connessione VPN si interrompe, proteggendo la tua privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.