Super Promo Sky Glass: sconto di 400 euro

Per festeggiare il Black Friday, Sky ha presentato l’offerta Sky Glass Super Promo, che consente ai clienti di ricevere fino a 400 euro di sconto sull’acquisto dell’ultima Sky TV.

Se vuoi ricevere questo notevole sconto, devi seguire alcuni semplici passaggi accedendo alla pagina dell’offerta tramite il link qui sotto.

Aderisci OGGI STESSO alla Super Promo Sky Glass

Risparmia 400 euro con Sky Glass Super Promo: ecco come fare

Una volta raggiunta la pagina della Sky Glass Super Promo, individua il modello Sky Glass da 65 pollici e seleziona “Acquista ora”.

Questo ti indirizzerà a una nuova pagina in cui potrai scegliere il tuo colore preferito, tra le altre opzioni.

Devi assolutamente confermare il pagamento in un’unica transazione, poiché è necessario per ricevere lo sconto di 400 euro. Una volta confermato il pagamento, premi “Continua” per procedere al passaggio successivo.

Nella pagina che si apre troverai l’offerta Sky TV + Netflix (Intrattenimento Plus), che si attiva automaticamente alla tariffa promozionale di 14,90 euro al mese per una durata di 18 mesi, invece del prezzo intero di 30 euro.

Se lo desideri, è possibile aggiungere ulteriori pacchetti Sky alla tua scelta. Per finalizzare l’acquisto clicca sul pulsante “Acquista”.

La campagna Sky Glass Super Promo permette di acquistare il modello da 65 pollici a 893 euro, uno sconto di 400 euro rispetto al prezzo originale di 1.293 euro.

Inoltre sono in offerta anche i modelli da 55 e 43 pollici, scontati rispettivamente di 250 e 200 euro. Se opti per il pagamento rateale, avrai diritto a uno sconto di 100 euro su tutti e 3 i modelli, oltre alla possibilità di dilazionare i pagamenti in 48 mesi.

