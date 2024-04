Super PROMO Xiaomi Days sul Redmi Note 13 Pro, eBay quasi lo REGALA

Non passa inosservata l’iniziativa “Xiaomi Days” che sta andando in scena su eBay in questi giorni. Oggi consente a tutti di acquistare lo smartphone più amato dell’ultimo periodo, ovvero il Redmi Note 13 Pro.

Questo smartphone fatto di un grande schermo e di un comparto fotografico straordinario, vanta anche una configurazione da 12+512 GB. Basta recarsi su eBay e inserire il codice “XIAOMIDAYS24” per portare a casa il prodotto con il 15% di sconto. Il prezzo finale arriva quindi a 239,70 €.

Con gli Xiaomi Days e il codice sconto, si risparmia un bel po’: il Redmi Note 13 Pro crolla

L’ampiezza del display da 6,67″ rende giustizia alla risoluzione in full HD+. Tutto è meraviglioso se riprodotto su questo pannello AMOLED così come tutto sembra più bello se immortalato con la tripla fotocamera da 200 MP.

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro ha anche un gran processore: il MediaTek Helio G99-Ultra, perfetto per le prestazioni ma anche per l’efficienza energetica.

Più situazioni rendono questo smartphone uno dei migliori dell’ultimo periodo. Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro è tra i più acquistati per via del suo grande rapporto tra qualità e prezzo, ma c’è un aspetto in particolare: lo sconto di eBay con gli Xiaomi Days. Oltre a questo, gli utenti riferiscono di un’autonomia pazzesca, dovuta alla batteria da 5000 mAh che spesso porta lo smartphone oltre la giornata di autonomia. Nel caso in cui dovesse esaurirsi, la ricarica turbo consente di completare il processo in pochi minuti.

Tante caratteristiche tecniche di rilievo che lo fanno sembrare un vero top di gamma e un prezzo pazzesco: sono queste le motivazioni per cui consigliamo caldamente l’acquisto di un Redmi Note 13 Pro su eBay. Con uno sconto del 15% dovuto al codice coupon “XIAOMIDAYS24“, lo smartphone costa oggi solo 239,70 €, un vero regalo. Basta attendere circa cinque giorni per ricevere il telefono a casa.