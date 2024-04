SUPER sconti XIAOMI su eBay, il Pad 6 batte l'iPad e costa POCHISSIMO

In questi giorni stanno andando in scena su eBay degli sconti clamorosi che riguardano soprattutto i prodotti del marchio Xiaomi. Con quelli che appunto sono stati ribattezzati “Xiaomi Days“, il colosso e-commerce intende battere ogni record di vendite e a quanto pare lo sta facendo. Oggi in promo ecco il Pad 6, un tablet pazzesco che non ha nulla da invidiare alla concorrenza.

Con uno schermo molto ampio e cornici ridotte, oltre alla presenza di una doppia fotocamera, questo tablet vuole mostrare tutta la potenza e l’efficienza di cui Xiaomi lo ha dotato. Anche l’autonomia è pazzesca, così come la fluidità dovuta al processore e alla memoria RAM.

Grazie ad eBay e all’offerta in vigore, oggi si può risparmiare una somma di ben 41 € applicando il codice sconto “XIAOMIDAYS24“. Il prezzo cala dunque a soli 237,15 € per un tablet davvero magnifico. La spedizione è assicurata in circa cinque giorni e ci sono anche due anni di garanzia a disposizione.

Xiaomi Pad 6, il tablet con tanta autonomia e processore Snapdragon

Lo Xiaomi Pad 6 è dotato di un meraviglioso display da 11″ con risoluzione in WQHD+ ma soprattutto di un hardware spaventoso. Il processore Snapdragon 870 è accompagnato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Sul retro ecco due straordinarie fotocamere con risoluzione massima da 13 MP, tutto retto da una batteria enorme da 8840 mAh.

È inevitabile che il punto di forza di questo tablet sia il display, un’unità talmente limpida e fluida da riuscire a contendere la leadership agli iPad di Apple. Xiaomi ha pensato però anche ad un altro aspetto: l’autonomia. Questa è favorita dalla splendida batteria introdotta nella sottile scocca, in grado di garantire più ore di riproduzione video.

Il prezzo di vendita, che oggi corrisponde ad una somma di soli 237,15 €, è possibile applicando il codice sconto “XIAOMIDAYS24“. Non manca la spedizione veloce offerta da eBay, ma fate presto: potrebbero terminare le scorte.