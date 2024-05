Surfshark: la VPN senza limiti di dispositivi oggi al -86%

Vuoi che la tua privacy online sia garantita senza falle di sistema? Ti occorre una soluzione che offre non solo sicurezza, ma anche libertà di navigare e guardare online ciò che vuoi. Non è un sogno, ma realtà con Surfshark VPN. Con una promozione pazzesca, potrai avere questo straordinario servizio oggi al -86% e senza limiti di dispositivi.

Surfshark VPN: oggi al -86% e senza limiti di dispositivi

Puoi scegliere tra diversi piani vantaggiosi come quello di 26 mesi a soli 2,19 € al mese, con tre mesi gratis. Ogni piano comprende una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Il vero vantaggio di Surfshark è quello di consentire l’installazione della VPN su un numero illimitato di dispositivi con un solo account. Ciò significa che smartphone, computer, tablet e smart TV possono essere protetti contemporaneamente.

A livello di sicurezza, l’innovativo Kill Switch automatico garantisce che la tua connessione sia sempre protetta, disconnettendoti immediatamente in caso di caduta della VPN, mentre la funzione MultiHop camuffa la tua attività online passando attraverso due diversi server. Con il protocollo WireGuard, invece, la velocità e la sicurezza sono al top. La vasta rete di server in oltre 65 paesi facilita l’aggiramento delle restrizioni geografiche e l’accesso a contenuti e streaming senza barriere.

Surfshark non solo protegge, ma si impegna anche a non registrare le tue attività online, rispettando così la tua privacy al massimo livello. Le funzionalità aggiuntive come la Modalità Camouflage, l’obfuscation e la protezione Wi-Fi su reti pubbliche offrono ulteriori livelli di sicurezza.

Con Surfshark, la tua privacy è una priorità assoluta. Non perdere le straordinarie promozioni disponibili e approfitta delle funzionalità avanzate di tutti i piani offerti per mantenere i tuoi dati sicuri sfruttando la promo di oggi al -86%.