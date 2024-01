Surfshark One con VPN, antivirus e il servizio Alert: tutto a 2,89 €/mese

Surfshark è sempre di più un punto di riferimento per gli utenti che intendono accedere a Internet in modo sicuro e senza tracciamento oltre che con la massima protezione dei propri dati.

Da tempo, infatti, Surfshark non è solo una (ottima) VPN ma integra molti altri servizi per un livello di protezione altissimo. Con Surfshark One, infatti, è possibile accedere a un bundle di servizi pensati per garantire la massima sicurezza per l’utente.

Tra questi c’è anche Surfshark Alert che, analizzando il web in tempo reale, è in grado di avvertire l’utente in merito alla violazione di database online che potrebbero aver coinvolto i propri dati (carte di pagamento, account etc.). Grazie a Surfshark Alert è possibile avere aggiornamenti regolari sulla sicurezza e notifiche in tempo reale su possibili violazioni e furto dei propri dati.

Il servizio Alert si somma alla VPN e al sistema antivirus, con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche, andando ad arricchire i vantaggi di Surfshark One che, in questo momento, è il bundle di riferimento per gli utenti che intendono massimizzare la sicurezza.

Il servizio costa 3,49 euro al mese scegliendo l’abbonamento annuale con 2 mesi extra oppure 2,89 euro al mese con l’abbonamento biennale, sempre con due mesi extra. Per accedere all’offerta basta visitare il sito di Surfshark tramite il link qui di sotto.

Surfshark One: sicurezza al top con VPN, antivirus e servizio Alert

Scegliere Surfshark One significa poter accedere a una gamma di servizi ricca e articolata. Con il bundle proposto da Surfshark, infatti, è possibile sfruttare:

la VPN illimitata , con la protezione della crittografia

, con la protezione della crittografia il sistema antiviurs per una protezione in tempo reale contro le minacce informatiche

per una protezione in tempo reale contro le minacce informatiche il sistema di protezione dell’identità, con Surfshark Alert per le notifiche su possibili violazioni, e altri strumenti pensati per garantire la protezione dei dati

Il bundle in questione costa:

2,89 euro al mese con il piano biennale con 2 mesi extra

con il piano con 2 mesi extra 3,49 euro al mese con il piano annuale con 2 mesi extra

Per attivare l’offerta basta seguire il link qui di sotto.

L’offerta di Surfshark prevede la fatturazione anticipata e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.