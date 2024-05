Surfshark One, il bundle di sicurezza informatica con l'80% di sconto

In un mondo sempre più connesso, la sicurezza informatica è diventata una priorità assoluta. Per proteggere te stesso e i tuoi dati dai pericoli del web, hai bisogno di una soluzione completa e affidabile. Surfshark One è la risposta che stavi cercando: un bundle di sicurezza informatica che include antivirus, VPN e altre funzionalità avanzate, con un incredibile sconto dell’80% con in aggiunta 3 mesi gratis.

Potrai ottenere questo bundle di sicurezza completo per soli 3,49 Euro al mese, un prezzo davvero imbattibile per la protezione che offre. Con Surfshark One navighi sul web senza essere tracciato, proteggi i tuoi dispositivi dalle minacce informatiche e proteggi la sicurezza dei tuoi account con un’unica applicazione facile da usare.

Protezione completa per tutti i tuoi dispositivi

Surfshark One ti offre una protezione completa a 360 gradi per tutti i tuoi dispositivi, indipendentemente dal sistema operativo che utilizzi. L’antivirus integrato ti protegge da malware, ransomware e altre minacce informatiche, mentre la VPN ti consente di navigare in internet in modo sicuro e anonimo. Potrai accedere ai tuoi contenuti preferiti in streaming, proteggere i tuoi dati sensibili durante l’utilizzo di Wi-Fi pubblici e mantenere la tua privacy online.

Funzionalità avanzate per la massima sicurezza

Oltre all’antivirus e alla VPN, Surfshark One offre una serie di funzionalità avanzate per garantirti la massima sicurezza online:

Protezione della webcam : impedisce ai pirati informatici di accedere alla tua webcam e spiarti.

: impedisce ai pirati informatici di accedere alla tua webcam e spiarti. Alert : ti avvisa in caso di fughe di dati che potrebbero interessare i tuoi dati personali.

: ti avvisa in caso di fughe di dati che potrebbero interessare i tuoi dati personali. Search : un motore di ricerca che ti consente di navigare online senza pubblicità e senza lasciare alcun tipo di traccia.

: un motore di ricerca che ti consente di navigare online senza pubblicità e senza lasciare alcun tipo di traccia. Alternative ID: ti permette di generare una nuova e-mail proxy e una nuova identità online per una maggiore privacy.

Proteggere la tua presenza digitale non è mai stato così essenziale e conveniente. Che tu stia cercando di proteggere le tue transazioni finanziarie, evitare accessi non autorizzati ai tuoi dati o semplicemente migliorare la tua esperienza online, il bundle di sicurezza Surfshark offre una copertura completa a un prezzo super.