Surfshark One: la suite completa per la tua sicurezza informatica al -83%

Gestire molteplici servizi di sicurezza online può essere come tentare di risolvere il cubo di Rubik al buio. Surfshark One, la suite completa di cui probabilmente non sapevi di avere bisogno, offre una soluzione unica per consolidare tutte le tue necessità di sicurezza informatica. Con un prezzo di appena 2,69€ al mese per due anni (sconto dell’83%) e tre mesi gratuiti extra, questa offerta sembra troppo bella per essere vera.

Surfshark One combina la VPN all’antivirus, con avvisi di violazioni dei tuoi dati personali, creazione di email proxy e blocco pubblicità. È la risposta definitiva se vuoi navigare online senza preoccupazioni e senza spendere una fortuna.

La VPN di Surfshark crittografa le comunicazioni online e altera il tuo indirizzo IP, garantendo un alto livello di anonimato e protezione contro ISP, hacker e governi. Inoltre, l’antivirus integrato analizza ogni software prima e durante l’uso, per mantenere il tuo dispositivo libero da virus e malware.

Surfshark One: la suite completa a prezzo super scontato

Surfshark One ti avvisa se i tuoi dati personali sono stati compromessi, grazie al servizio Alert, e rende la tua identità online irrintracciabile generando nuovi dettagli personali e email proxy con la funzione Alternative ID. Cosa c’è di meglio di una navigazione senza distrazioni?

La funzionalità Clean Web blocca pop-up, annunci e fastidiose richieste di consenso per i cookie. Sei stanco di ricevere pubblicità mirate anche quando sogni? Il motore di ricerca privato, Search, ti consente di effettuare ricerche online senza tracker e banner pubblicitari. Detto questo, vediamo i piani scontati in offerta:

Starter : 2,19€ al mese per 24 mesi, include VPN e generatore di dettagli personali.

: 2,19€ al mese per 24 mesi, include VPN e generatore di dettagli personali. One : 2,69€ al mese per 24 mesi, con l’antivirus e il motore di ricerca privato.

: 2,69€ al mese per 24 mesi, con l’antivirus e il motore di ricerca privato. One+: 4,29€ al mese per 24 mesi, con la rimozione dei dati personali.

Con tutti i piani sono previsti 3 mesi extra di servizio gratuiti. Con Surfshark One ottieni insomma una suite completa per la sicurezza online ad un prezzo incredibilmente vantaggioso. Forse è ora di smettere di regalare i tuoi dati alle multinazionali e iniziare a proteggerti seriamente. Vai sul sito di Surfshark e scegli il piano che fa per te!