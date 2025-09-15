Surfshark VPN in offerta: 2 anni e 3 mesi gratis, risparmia l’86% subito

Approfitta dell’offerta Surfshark VPN: protezione online, accesso a contenuti globali e fino all’86% di sconto. Solo 2,49€ al mese per 2 anni.
Roberta Bonori
Pubblicato il 15 set 2025
Stanco di pensare a chi ti spia quando navighi online o di non riuscire a guardare i tuoi contenuti preferiti perché bloccati nel tuo Paese? Con Surfshark VPN puoi dire addio a limiti e preoccupazioni, e la cosa sorprendente è che lo fai spendendo pochissimo. L’abbonamento costa solo 2,29€ al mese per due anni… con ben 3 mesi aggiuntivi gratis!

Proteggiti con Surfshark

Non uno, ma tanti buoni motivi per scegliere Surfshark

Non parliamo di una semplice VPN, ma di un vero e proprio passaporto digitale per un web senza confini:

  • Protezione immediata – connessioni criptate che tengono al sicuro i tuoi dati da hacker, tracciamenti e reti Wi-Fi pubbliche rischiose.

  • Libertà totale – accedi a film, serie e siti da ogni parte del mondo, senza limitazioni geografiche.

  • Un’app alla portata di tutti – così intuitiva che la configuri in un attimo, senza bisogno di conoscenze tecniche.

  • Prezzo mini, valore maxi – fino all’86% di sconto: meno di quello che spenderesti per una pizza margherita al mese.

Molte VPN promettono sicurezza, ma spesso costano care o risultano complicate da usare. Con Surfshark invece ottieni semplicità, velocità e risparmio in un unico pacchetto. Non importa se sei in viaggio, a casa o al lavoro: bastano due clic e puoi navigare con la certezza che i tuoi dati restano solo tuoi. Surfshark è pensata per chi vuole sentirsi libero online senza svuotare il portafoglio. L’offerta attuale ti dà 2 anni + 3 mesi gratuiti con uno sconto che arriva all’86%. È l’opportunità perfetta per proteggere tutti i tuoi dispositivi e scoprire quanto sia comodo navigare senza vincoli. Non rimandare: approfitta subito della promozione e trasforma il tuo modo di vivere il web. Con Surfshark, sicurezza e libertà viaggiano alla massima velocità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

