Surfshark VPN in offerta a 1,99 euro/mese: è la VPN su cui puntare oggi

Per attivare una nuova VPN, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata da Surfshark, vero e proprio punto di riferimento del mercato. Con la promozione in corso, infatti, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato del servizio. L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile di seguito.

La VPN da scegliere oggi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche proposte dal servizio c’è la possibilità di sfruttare le seguenti funzionalità:

connessione protetta dalla crittografia del traffico dati per un accesso a Internet sicuro e protetto anche quando si utilizza una rete non sicura e di cui non ci si può fidare al 100%

del traffico dati per un accesso a Internet sicuro e protetto anche quando si utilizza una rete non sicura e di cui non ci si può fidare al 100% l’uso del servizio con una politica zero log , senza quindi alcuna forma di tracciamento e di monitoraggio dell’attività dell’utente

, senza quindi alcuna forma di tracciamento e di monitoraggio dell’attività dell’utente un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo che consente di aggirare blocchi geografici durante l’uso della VPN, accedendo a siti e servizi web senza limitazioni

durante l’uso della VPN, accedendo a siti e servizi web senza limitazioni la possibilità di un utilizzo multi-dispositivo della VPN anche senza limitazioni di banda

della VPN anche senza limitazioni di banda la possibilità di aggiungere servizi extra per incrementare la sicurezza e acecdere in modo più sicuro e privato a Internet quando si utilizza la VPN

Con la promozione in corso oggi, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. La promozione in corso è ora disponibile per l’attivazione immediata, tramite il link qui di sotto. Il servizio prevede 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.