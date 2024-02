SVENDUTO su Amazon il mini PC con 16 GB di RAM, c'è un COUPON

È arrivata l’offerta che tutti aspettavano da tempo: il mini PC di Teclast con 16 GB di RAM è ritornato finalmente disponibile su Amazon con un gran prezzo.

Il celebre colosso e-commerce rende disponibile questo prodotto con tutte le sue caratteristiche tecniche eccezionali, quelle che hanno permesso di accantonare la vecchia idea di computer desktop basata su componenti ingombranti.

Oggi, grazie ad un’offerta a tempo, basta pagare solo 157,70 €, ma non dimenticate di spuntare la casella del coupon da 30 €.

Il mini PC con Intel e 512 GB di SSD è in sconto

Gli utenti che vogliono avere grandi prestazioni e un design compatto che non occupi spazio sulla scrivania, devono acquistare questo mini PC di Teclast. Al suo interno c’è un SSD da 512 GB insieme a ben 16 GB di memoria RAM. Il processore è un Intel N20. Garantisce la connessione fino a tre monitor in 4K e soprattutto a un ventola incorporata che funziona in maniera super silenziosa.

Dalle specifiche appena illustrate, ne risalta soprattutto una: la presenza di una ventola di raffreddamento all’interno di questa piccola scatoletta. Risulta effettivamente molto strano, nonché un gran vantaggio; all’interno del mini PC c’è tutto quello che serve, a partire dalle componenti hardware migliori per un apparato del genere fino ad arrivare appunto al sistema di raffreddamento che garantisce prestazioni sempre fluide.

Trovare di meglio è praticamente impossibile ed è infatti questo il punto di forza del computer, ovvero il rapporto tra qualità e prezzo. Un altro punto a favore del prodotto è la sua trasportabilità: può essere staccato dal cavo HDMI e portato ad esempio in ufficio all’interno dello zaino. Oggi Amazon ci mette del suo con il 5% di sconto, ma l’azienda offre un coupon aggiuntivo da 30 € che abbassa il prezzo a 157 €. La spedizione è veloce e ci sono due anni di garanzia.

