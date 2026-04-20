Svizzera vuole ridurre la dipendenza da Microsoft

Ridurre la dipendenza tecnologica da fornitori extraeuropei è diventato un obiettivo concreto per diverse amministrazioni pubbliche. In Svizzera il tema assume una rilevanza particolare per via dell’ampio utilizzo di soluzioni Microsoft nei sistemi federali, dalla produttività alle infrastrutture cloud.

Le autorità stanno valutando un cambiamento graduale che tocca software, architetture IT e gestione dei dati sensibili, con l’obiettivo di aumentare il controllo diretto e limitare i rischi legati a vincoli contrattuali e giurisdizioni estere.

Non si tratta di un caso isolato: la Svizzera si inserisce in un movimento più ampio che coinvolge diversi governi europei, come Germania e Danimarca, spinti da una crescente attenzione verso la sovranità digitale.

Il nodo del vendor lock-in e del Cloud Act

L’adozione estesa di strumenti Microsoft ha portato negli anni a una forte integrazione nei processi amministrativi, creando un vincolo operativo difficile da sciogliere.

Migrare verso alternative richiede tempo, investimenti significativi e una revisione profonda delle architetture esistenti, molte delle quali sono strettamente interconnesse con tecnologie proprietarie. A questo si aggiunge una questione giuridica rilevante: l’utilizzo di servizi cloud gestiti da aziende statunitensi espone i dati pubblici a normative come il Cloud Act, che potrebbe consentire alle autorità USA di richiedere accesso a informazioni archiviate da provider americani, anche se fisicamente localizzate in territorio europeo.

La strategia e i suoi costi reali

Le autorità federali elvetiche stanno valutando un approccio progressivo che include l’adozione di soluzioni open source, sistemi operativi basati su Linux e servizi cloud gestiti localmente o da fornitori europei.

L’obiettivo non è un abbandono immediato di Microsoft, ma una diversificazione tecnologica che garantisca maggiore controllo su aggiornamenti, sicurezza e trattamento dei dati. Sul fronte della sicurezza, gestire internamente le infrastrutture offre maggiore trasparenza ma richiede competenze avanzate in cybersecurity e investimenti continuativi per mantenere livelli adeguati di protezione.

I costi iniziali della transizione possono essere elevati: la migrazione implica la riscrittura di applicazioni, la formazione del personale e l’adattamento delle procedure interne. L’orizzonte temporale è necessariamente lungo, ma l’obiettivo strategico è ridurre la dipendenza da licenze proprietarie e aumentare la flessibilità nella gestione delle risorse IT. La direzione è chiara: mantenere l’accesso a tecnologie avanzate senza dipendere completamente da un singolo fornitore, ridefinendo il rapporto tra pubblica amministrazione e grandi aziende tecnologiche.