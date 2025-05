Svolta per Deep Research di ChatGPT: arriva l'esportazione PDF

Una delle innovazioni più attese dagli utenti di ChatGPT è finalmente arrivata: OpenAI ha introdotto la funzionalità di esportazione PDF per i report generati attraverso il modulo Deep Research..

Gli abbonati ai piani Plus, Team e Pro possono ora scaricare i propri report in questo formato con un semplice clic sull’icona di condivisione, selezionando l’apposita opzione. Questo aggiornamento permette di ottenere file completi di tabelle, immagini e citazioni, offrendo una maggiore portabilità e una facile integrazione con altri strumenti digitali.

Gli utenti delle versioni Enterprise ed Education, tuttavia, dovranno attendere ancora un po’ per ottenere questo strumento, ma OpenAI ha assicurato che la funzione sarà presto disponibile anche per loro.

L’esportazione dei PDF rende più facile la condivisione dei file

Con questa nuova funzionalità, OpenAI trasforma ChatGPT in un vero e proprio hub per la produzione e la gestione dei contenuti. I file PDF generati possono essere caricati su piattaforme come NotebookLM di Google per ottenere appositi riassunti, oppure utilizzati come base per script di podcast o per creare presentazioni professionali.

Questo aggiornamento riduce la necessità di passare continuamente da una piattaforma all’altra, migliorando così l’efficienza dei flussi di lavoro. Di fatto, si tratta di una funzione che sembra in grado di semplificare, e non poco, il lavoro di svariate categorie di professionisti.

In un panorama tecnologico in cui l’interoperabilità tra diversi strumenti AI è sempre più importante, la nuova funzione di esportazione permette agli utenti di sfruttare al massimo il potenziale delle tecnologie legate all’AI. Nonostante l’entusiasmo generale, l’implementazione presenta ancora margini di miglioramento. Ad esempio, l’opzione di download non è immediatamente visibile, essendo collocata in un sottomenu che potrebbe sfuggire agli utenti meno esperti.

Tuttavia, la comunità ha comunque accolto positivamente questa funzionalità, riconoscendo l’impegno di OpenAI nel rispondere a una necessità concreta degli utenti.