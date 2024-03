SVUOTATUTTO Amazon di Pasqua 2024: le migliori offerte di elettronica

Le feste di Pasqua stanno per cominciare e Amazon, dopo le grandi offerte di primavera, non vuole di certo tirare i remi in barca. Il colosso e-commerce propone tanti dispositivi tecnologici in offerta durante queste ore e lo farà anche per i prossimi giorni.

Per fare un resoconto generale su quali sono i prodotti più interessanti di giornata, abbiamo realizzato una lista appositamente. Tra smartphone, monitor e televisioni, ecco una vera e propria miniera di sconti imperdibili, tutti caratterizzati da una grande qualità, due anni di garanzia e soprattutto spedizione veloce

Le offerte migliori di Amazon per Pasqua, ecco i best-buy di giornata

Monitor Acer da 24″ full HD: costa solo 99,90 € su Amazon. È questo lo schermo perfetto da acquistare durante le offerte di Pasqua vista la sua grande risoluzione e soprattutto la sua frequenza di aggiornamento da 100 Hz.

Apple AirPods Pro di seconda generazione: da 279 a 229 € con il 18% di sconto. Gli AirPods Pro 2 sono attualmente i migliori auricolari wireless in circolazione. Garantiscono la cancellazione attiva del rumore, l’audio spaziale con rilevamento della posizione della testa ma soprattutto un suono spaventoso. In più c’è da valutare anche la grande autonomia che arriva a circa 30 ore.

iPhone 15 da 128 GB, nero: da 979 a 799 € con il 18% di sconto. L’iPhone 15 è disponibile con un sistema di fotocamere doppio migliorato, grazie all’introduzione del sensore da 48 MP. Il display è da 6,1″ Super Retina XDR, la batteria va oltre la giornata e in più c’è anche la nuova Dynamic Island.

Fitbit Sense 2 Graphite: da 299,95 a 199 €, 15% di sconto. Questo smartwatch, compatibile con Android ed iOS, offre una batteria che arriva fino a 6 giorni e anche un bel display da 1,34″. È in grado di monitorare le funzioni vitali tra cui battito cardiaco, ossigeno nel sangue e ciclo mestruale e può ricevere tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone.

Apple Watch Series 9 GPS da 45mm: da 489 a 419 € con il 14% di sconto. L’ampiezza della cassa in alluminio da 45 mm cinge un display magnifico su cui vedere tutte le informazioni. Questo Apple Watch garantisce una misurazione precisa dei vari parametri vitali tra cui battito cardiaco, ossigeno nel sangue, sonno e molto altro, ma anche il rilevamento di incidenti e cadute.

Sono queste tutte le offerte Amazon del giorno che meritano un’occhiata in più. Gli sconti riguardano il periodo di Pasqua e dunque potrebbero non durare a lungo. Si tratta di occasioni da non perdere che peraltro sono tutte corredate da due anni di garanzia e dalla spedizione rapida.