Svuotatutto Amazon, il notebook LG con i5 in sconto di 450 €

Per prendere in considerazione un notebook dalle alte prestazioni, gli utenti in genere si affidano ai soliti marchi. No, questa volta non siamo di fronte ad un prodotto di HP, MSI, Lenovo, ASUS e compagnia, ma di fronte al meglio che LG ha prodotto negli ultimi anni. Il nuovo Gram 14 è tornato in sconto su Amazon con le sue spettacolari caratteristiche tecniche ed estetiche.

Avere in un sol colpo un processore di ultima generazione, un design super leggero e una batteria così performante non è certamente semplice a questo prezzo. L’LG Gram 14 è disponibile sul famoso sito e-commerce con il 32% di sconto e per un totale di 949,99 €.

Scegli oggi il notebook LG Gram 14 con 16 GB di RAM

Partendo dal design, lo spessore è minimo per quanto concerne la scocca (che pesa 999 grammi) così come nel caso dei bordi del display, un’unità da 14″ IPS con con risoluzione in full HD e form-factor in 16:10.

L’hardware è la punta di diamante grazie al processore Intel EVO i5-1340P, 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD. Nulla da dire sulla batteria che concede addirittura più di 15 ore di autonomia.

Il vero colpo da maestro di LG, oltre all’estetica spettacolare di questo Gram 14, sta sicuramente in queste caratteristiche tecniche, incastrate al meglio tra loro. Il notebook non manca veramente nulla, garantendo a chi lo utilizza il massimo delle prestazioni oggi per un prezzo anche molto contenuto rispetto al solito.

Basti pensare che in genere il prezzo di questo LG Gram 14 consiste in 1399 €, ma oggi con il 32% di sconto c’è un ribasso di ben 450 €. Il costo finale sarà pertanto di 949,99 € e sarà compresa anche la spedizione entro venerdì. Chiaramente non possono mancare i due anni di garanzia.

