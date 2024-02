SVUOTATUTTO giornaliero su Amazon, le migliori 5 offerte TECH

Oggi il mondo Amazon regala agli utenti la possibilità di venire in possesso di alcuni dispositivi della categoria elettronica con prezzi molto più bassi. C’è l’ultima PlayStation 5 Slim ma ci sono anche un computer di Apple, una tastiera, gli AirPods e una TV di Samsung.

La lista dei 5 prodotti migliori di oggi, ecco cosa acquistare su Amazon

La GXT 836 di Trust è una tastiera davvero spettacolare ed include diverse peculiarità. Tra queste ci sono i tasti con una membrana in grado di ridurre il rumore, la retro illuminazione con un arcobaleno di colori e anche il layout in italiano.

Gli AirPods di Apple sono diventati ormai un’icona, grazie alla loro comodità e alla grande qualità del suono. In grado di sorprendere per l’autonomia, possono sorprendere anche per l’utilizzo tramite Siri.

Le smart TV di Samsung come questa da 55″, garantiscono una qualità fuori dal comune, ancor di più se sono delle QLED. In grado di arrivare al 4K come risoluzione massima, questa televisione include tutte le migliori tecnologie tra cui anche Alexa.

Il miglior MacBook Air di sempre è questo qui. Con chip M2 a bordo, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD, il computer garantisce prestazioni straordinarie è un’autonomia che supera le 10 ore. Il display da 13,6″ riproduce contenuti fino al 4K.

La PlayStation 5 in versione Slim è praticamente è uguale a quella originale per prestazioni ma molto più bella esteticamente. Garantisce la possibilità di giocare ai migliori titoli fino a 120 fps e fino all’8K.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.