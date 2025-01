Synology BeeProtect, il backup semplice, sicuro e intelligente

Un dispositivo come Synology BeeStation mira a semplificare la vita a famiglie, utenti privati e professionisti. Si tratta di un dispositivo intelligente per lo storage e il backup dei dati che arriva già pronto per l’uso e dispone di una capiente unità di memorizzazione da 4 TB (già installata nel dispositivo) permettendo l’archiviazione, la sincronizzazione e la condivisione di file e foto. Adesso Synology aggiunge anche BeeProtect, una piattaforma cloud che estende le funzionalità della BeeStation e permette di abbracciare la strategia di backup 3-2-1.

BeeProtect: la tranquillità di avere sempre a disposizione un backup dei dati

Il backup 3-2-1 è una strategia di protezione dei dati che prevede di avere:

3 copie dei dati: l’originale e almeno due backup.

2 supporti diversi: ad esempio un disco locale e un dispositivo esterno.

1 copia off-site: conservata in un luogo remoto, come il cloud, per proteggere i dati da eventi locali come incendi o furti.

BeeProtect “chiude il cerchio” offrendo agli utenti la possibilità di conservare sul cloud di Synology non soltanto le copie di sicurezza di file e cartelle ma anche l’intera configurazione della BeeStation.

Con BeeProtect si possono conservare fino a 8 versioni dei backup: tutti i backup giornalieri dell’ultima settimana più uno della settimana precedente. Inoltre, i backup possono essere crittografati AES-256 con una password scelta dall’utente prima di caricarli sul cloud. In questo modo si ha la certezza che nessuno possa accedere alle informazioni. Nemmeno Synology.

La soluzione proposta da Synology è talmente smart che riesce a pianificare automaticamente gli orari di backup migliori, al fine di ottimizzare la larghezza di banda per l’upload dei dati sul cloud.

Approccio “imposta e dimentica” per il backup

Stop alle soluzioni cervellotiche e impegnative per il backup dei dati. BeeProtect non solo garantisce massima affidabilità e la possibilità di recuperare tutti i dati in caso di perdita o danneggiamento delle copie locali; nasce con un approccio “imposta e dimentica“.

In altre parole, gli utenti non devono spendere tempo e risorse per gestire periodicamente le attività di backup: BeeProtect, una volta collegato con la BeeStation, funziona in maniera totalmente indipendente, garantendo che solo l’utente abbia accesso ai suoi file.

Con un focus sulla privacy, sulla sicurezza e sulla semplicità d’uso, BeeProtect si propone quindi come una soluzione di immediata implementazione.

Accesso anticipato a BeeProtect con il programma Beta

Gli utenti interessati a provare BeeProtect e tutte le sue caratteristiche, possono partecipare al programma Beta gratuito. Tra l’altro l’accesso a BeeProtect non solo è completamente esente da costi durante l’intero periodo di test, ma si guadagnano automaticamente 3 mesi di abbonamento free a partire dal momento in cui BeeProtect diverrà a pagamento.

Per unirsi al programma Beta, è sufficiente aggiornare BeeStation OS, il sistema operativo installato sul dispositivo di storage Synology, alla release 1.2 o successiva. Come secondo passo, basta portarsi nelle impostazioni di sistema e attivare BeeProtect nella sezione Protezione dei dati. La possibilità di attivare subito BeeProtect è inoltre offerta a chi configura BeeStation per la prima volta o la riporta allo stato di fabbrica.

Synology evidenzia che in futuro BeeProtect sarà attivabile e fruibile con un abbonamento flat: esiste un unico “piano” per tutti che non richiede “upgrade” con l’acquisto di altro spazio. Indipendentemente dalla crescita dei dati, quindi, si andrà a pagare sempre la stessa cifra mensilmente o annualmente.

Conclusioni

Synology BeeStation e BeeProtect rappresentano una combinazione perfetta per chi cerca una soluzione di backup completa, sicura e semplice da utilizzare. Grazie alla capienza della BeeStation e allo spazio virtualmente illimitato di BeeProtect, alla gestione automatizzata e alla possibilità di sfruttare la strategia 3-2-1 con il supporto del cloud, si può beneficiare di un approccio moderno e flessibile per la protezione dei dati.

La soluzione Synology strizza l’occhio alle esigenze di una vastissima platea di utenti, proponendo una “ricetta tecnologica” affidabile e facilmente accessibile. Il programma Beta di BeeProtect, inoltre, è un’opportunità imperdibile per testare le più recenti funzionalità di backup beneficiando di vantaggi esclusivi.

In collaborazione con Synology