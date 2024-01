Tablet a meno di 90 € su Amazon, ha 12 GB di RAM e Android 13

Trovare un tablet che possa costare meno di 100 € è davvero difficile, soprattutto se si cercano caratteristiche tecniche degli di nota.

Oggi su Amazon arriva una proposta davvero eccezionale, ovvero un prodotto da 10″ di Yestel che costa solo 89,99 € grazie allo sconto del 15%. C’è un anno di garanzia e inoltre anche la spedizione veloce entro domani direttamente a casa vostra.

Il tablet di Yestel che costa il 15% in meno, le specifiche

Le caratteristiche tecniche di questo tablet poco costoso sono sorprendenti. Yestel ha pensato veramente a tutto equipaggiando il dispositivo con un processore octa-core da 2.0 Ghz e con ben 12 GB di RAM. La memoria interna è da 128 GB e può essere estesa fino ad 1 TB.

Per quanto concerne invece il sistema operativo, c’è ovviamente Android 13. Il display è da 10″ con risoluzione in HD.

Gli utenti inoltre possono avere insieme al tablet una custodia dotata di copertura per lo schermo e anche una tastiera. In più c’è anche un mouse, una pellicola in vetro temperato e un adattatore USB.

La ricerca incessante del vostro nuovo tablet può può dunque dirsi conclusa al cospetto di questo prodotto di Yestel. Probabilmente siamo di fronte al miglior dispositivo in rapporto qualità-prezzo che si potesse trovare. Con tutte le sue caratteristiche tecniche può infatti soddisfare anche le persone più esigenti, quelle che vogliono lavorare o magari avere un periodo di svago.

Il dispositivo oggi ha un prezzo che scende del 15% e che si ferma a soli 89,99 €. Ricordiamo che ci sono due anni di garanzia e anche la spedizione prevista entro domani con tanti accessori disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.