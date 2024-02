Tablet Android 13 con TUTTI gli accessori: prezzo piccolo così

Perché dovresti acquistare proprio questo prodotto? Il tablet Android di Yestel è caratterizzato da un design, con un display da 10″ circondato da cornici non particolarmente spesse. E poi arriva in ottima compagnia: mouse, tastiera, cover e kit di ricarica. Il punto di forza però è il prezzo: solo 82,50 euro grazie al doppio sconto Amazon (ricorda di applicare manualmente il coupon!).

Poco più di 80€ per il bundle con un tablet Android e accessori: approfitta del doppio sconto Amazon

Protagonista dell’ottima offerta di Amazon è il tablet X2 di Yestel, un dispositivo ibrido che può essere utilizzato sia come tablet che come laptop, grazie alla sua tastiera rimovibile inclusa nella confezione di vendita. Il corpo è in lega di alluminio, un materiale che di solito viene utilizzato per dispositivi ben più costosi.

Il tablet è dotato di uno schermo LCD da 10 pollici con una risoluzione di 1280 x 800 pixel (HD), ed è alimentato da un processore octa-core che arriva fino a 2.0 GHz. La RAM è di 10GB, la capacità di archiviazione è invece di 648GB (espandibile fino a 1TB).

Essendo un dispositivo più che recente, non possono mancare feature e caratteristiche hardware/software di assoluta importanza. Il sistema operativo è Android 13, il comparto audio è stereo ed formato da due altoparlanti, ci sono poi il Wi-Fi dual-band (2.4/5GHz) e il Bluetooth 5.0. La batteria è da 6000mAh e garantisce una buona autonomia.

L’X2 è un tablet ibrido versatile e conveniente, adatto per chi cerca un dispositivo leggero e portatile che offra la flessibilità di un laptop quando necessario. Certo, qualche compromesso da accettare c’è, ma il prezzo è davvero vantaggioso e poi c’è anche un ricco kit in dotazione (custodia, mouse, caricabatterie, pellicola, cavo USB-C e alimentatore).