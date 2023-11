Il PAD15 di Oscal è un tablet Android con specifiche tecniche più che valide per intrattenimento e svago: display 2K da 10.36″, 16GB di RAM, processore octa-core e batteria da 8280mAh. Davvero pazzesco però è il prezzo: in occasione del Black Friday di Amazon, costa solo 140€ (spedizione compresa). Per per far collare il prezzo, basta applicare il coupon del 6% e utilizzare il codice promozionale F8AAOT52 per ottenere un ulteriore sconto del 12%.

Questo tablet con Android 13 e display 2K è in super offerta su Amazon: lo sconto è triplo

Diciamolo fin da subito: il Pad15 di OSCAL non è un tablet di un top di gamma, non rientra ovvero nella categoria di cui fanno parte iPad Pro o i Galaxy Tab S, per citare i più noti. Questo però non significa che il device sia di scarso interesse. Anzi, il prezzo è incredibilmente vantaggioso e – come anticipato – le specifiche tecniche sono niente male.

Il tablet arriva con Android 13 ed essendo del 2023 in futuro sarà certamente possibile scaricare qualche major update. Sotto la scocca batte il processore octa-core T606, che spinge sull’acceleratore anche grazie a 16GB di RAM e a 256GB di archiviazione (espandibile fino a 1TB). Quando si parla di performance, importante è anche la batteria, e qui si va sul sicuro: ben 8.280mAh.

Prestazioni a parte, il look del tablet è più moderno che mai. Le cornici che abbracciano il display da 10.36 pollici 2K sono sottili e simmetriche, quindi il pannello IPS occupa quasi tutta la parte frontale. Sul retro invece c’è una scocca in metallo (cosa per nulla scontata), che in un angolo ospita la doppia fotocamera con lenti da 16 e 13 megapixel.

Il tablet Pad15 è l’ideale per tutte quelle attività di base che punti a svolgere nel quotidiano: streaming, video, foto, email, social network e navigazione web. Ma puoi spingerti anche un pochino oltre, magari con qualche gioco con un comparto grafico di un livello superiore.

In termini di connettività, infine, trovi una porta USB-C, l’interfaccia audio per collegare cuffie o altoparlanti esterni cablati, Wi-Fi dual-band (2.4/5 GHz) e Bluetooth 5.0. Insomma, tutto il necessario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.