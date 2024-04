Il Blackview Tab 70 è un tablet Android con un bel design full-screen e un prezzo a dir poco strepitoso: solo 79,99 euro (spedizione compresa) utilizzando il coupon valido per uno sconto immediato del 20%. Il dispositivo vanta un display da 10 pollici, 6GB di RAM, un’ampia batteria da 5100mAh e una doppia fotocamera posteriore.

Ecco un tablet Android per l’intrattenimento ad un prezzo super conveniente

Il design di questo dispositivo è minimale, pulito e rifinito. Il retro in alluminio è lineare, e ospita solo una doppia fotocamera con AI per foto e video di discreta qualità. La parte frontale è dominata dal display HD+ IPS da 10,1 pollici, circondato da cornici sono sottili e simmetriche. Cosa per nulla scontata per un dispositivo di questa fascia di prezzo.

In quanto a prestazioni, questo tablet Android può contare su un processore quad-core a 2.0 GHz, 6GB di RAM e 64GB di archiviazione che, volendo, possono essere anche portati a 2TB tramite microSD. Il sistema operativo è Android 13 e mette a disposizione i principali servizi di Google, tra cui il Play Store, da cui scaricare tutte le applicazioni che vuoi.

Avendo una batteria da 5100mAh, il device dovrebbe avere una ottima autonomia. In sintesi, scheda tecnica alla mano, è perfetto per un uso di base (streaming, videochiamate, social network, email e così via) e può dire la sua anche con attività più intense, come il gaming. Inoltre, essendo il prezzo così contenuto, può essere preso in considerazione anche come dispositivo per la DAD.

Si ricorda che per acquistare il dispositivo a soli 79,99 euro è assolutamente necessario applicare manualmente il coupon. Solo in questo modo si ottiene infatti uno sconto del 20%.