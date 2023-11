Questo tablet Android da 8" è REGALATO su Amazon (-80%)

Il Blackview Tab 50 è un tablet Android interessante soprattutto per via del prezzo – oggi! – davvero contenuto. Il dispositivo con display HD+ da 8 pollici costa infatti solo 99,99€ su Amazon, con spedizione completamente gratuita. È un entry-level, certo, ma a questo prezzo sarebbe un grave errore farselo sfuggire.

Blackview Tab 50: il tablet Android 13 con 128GB di archiviazione è in super sconto oggi su Amazon

Il Blackview Tab 50 è un dispositivo che unisce un design moderno a specifiche tecniche valide. E poi c’è il prezzo come ago della bilancia, oggi davvero imbattibile come già sottolineato in apertura.

Il tablet vanta un display IPS LCD HD+ (1280 x 800 pixel) da 8 pollici, circondato da una cornice nemmeno troppo spessa. Sul retro, invece, la scocca è grigia e senza fronzoli. Insomma, un look pulito e più vicino di quanto si possa pensare a quello di altri dispositivi ben più costosi e noti.

Interessanti, come anticipato poco sopra, sono anche le specifiche tecniche. Quello di Blackview è infatti un tablet con 8GB di RAM, 128GB di archiviazione (espandibili con scheda TF fino a 2TB), supporto al Wi-Fi 6, doppio altoparlante, batteria da 5580mAh, processore quad-core, e chi più ne ha, più ne metta.

Per quanto riguarda il comparto multimediale, sul retro troviamo infatti una fotocamera da 2MP. Una fotocamera, come è normale che sia, la trovi anche sulla parte frontale, necessaria per utilizzare il Blackview Tab 50 per videocall di lavoro e videochiamate con amici e parenti. È da 2 megapixel.

Il sistema operativo, infine, è Android 13, con tutti i servizi di Google. Tra questi c’è ovviamente il Play Store, il negozio digitale attraverso il quale scaricare applicazioni come Facebook, X, TikTok e tantissime altre.

