Solo 54,99€ per un tablet Android 10" con doppia fotocamera

Questo tablet Android oggi è acquistabile su Amazon ad un prezzo davvero, ma davvero irrisorio: solo 54,99€, grazie allo sconto Amazon del 39% (e alla spedizione completamente gratuita). Lo SmartPad A10 di BYYBUO è un dispositivo entry-level per operazioni di base, come streaming, videochiamate e navigazione web.

Cifra irrisoria per un tablet Android con doppia fotocamera e design full-screen

Come anticipato in apertura, questo è un dispositivo entry-level, dunque non indirizzato a quegli utenti che cercano un prodotto per l’editing fotografico, per il montaggio di video e/o per scattare video in 4K, ad esempio. È un tablet Android per attività quotidiane di base, come la visione di contenuti in streaming su piattaforma come Netflix e Prime Video, oppure la navigazione web e la consultazione dei social network, come Facebook e TikTok.

Il design è gradevole, con cornici simmetriche sui quattro lati e abbastanza contenute in termini di dimensioni. Queste abbracciano un display IPS HD (1280 x 800 pixel) da 10,1 pollici, quanto basta per le attività sopracitate.

Per quanto riguarda le performance, queste sono affidate al chip quad-core, ai 2GB di RAM e ai 32GB di archiviazione (espandibile). Il sistema operativo è Android 11 Go, una versione più leggera della piattaforma di Google ma comunque efficiente e rapida. A proposito di Google, ci sono tutte le applicazioni del caso, a partire dal Play Store.

Concludono il quadro la doppia fotocamera posteriore (5 e 8 megapixel), il Bluetooth, il Wi-Fi e la batteria da 5000mAh.

Per completare l’acquisto a soli 54,99€ (spedizione compresa) non bisogna applicare coupon o inserire particolari codici promozionali. Aggiungi al carrello Amazon il prodotto e il gioco è fatto.

