Tablet Android con accessori: meno di 85€ con lo sconto Amazon

Grazie allo sconto Amazon, oggi si aggiunge al carrello un bundle completo davvero di tutto. Il protagonista principale è certamente il tablet Android di Oangcc con display da 10 pollici, a cui tengono ottima compagnia una tastiera, un mouse, il caricabatterie, una custodia e una pellicola protettiva. Pur non essendo un top di gamma della categoria, a soli 84€ (anziché 140€) ci si porta a casa un kit ricchissimo.

Tablet Android e accessori: il bundle è completo e costa solo 84€

Protagonista dell’ottima offerta di Amazon è il tablet Oangcc A9 PRO, un dispositivo ibrido che può essere utilizzato sia come tablet che come laptop, grazie alla sua tastiera rimovibile inclusa nella confezione di vendita. Il corpo è in lega di alluminio, particolare non scontato, soprattutto per questa fascia di prezzo.

Il tablet è dotato di uno schermo IPS da 10.1 pollici con una risoluzione di 1280 x 800 pixel (HD), ed è alimentato da un processore octa-core che arriva fino a 2.0 GHz. La RAM è di 12GB, la capacità di archiviazione è invece di 128GB.

Essendo un dispositivo del 2022, non possono mancare feature e caratteristiche hardware/software di assoluta importanza. Il sistema operativo è Android 10 (senza pubblicità o bloatware), il comparto audio è stereo ed formato da due altoparlanti, ci sono poi il Wi-Fi dual-band (2.4/5GHz) e il Bluetooth 5.0.

L’A9 PRO è un tablet ibrido versatile e conveniente, adatto per chi cerca un dispositivo leggero e portatile che offra la flessibilità di un laptop quando necessario. Tuttavia ricorda che c’è qualche compromesso da accettare, soprattutto in termini di prestazioni. Non è un top di gamma, è importante ricordarlo.

Infine, non guasta di certo il kit in dotazione composto da custodia, mouse, caricabatterie, pellicola e altro ancora.

