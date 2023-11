Tablet Android con DOPPIA fotocamera a prezzo incredibile su Amazon

Se desiderate un tablet da portare a casa e non volete spendere molto, ce n’è uno molto performante in sconto su Amazon in queste ore.

Il prodotto di Facetel ha un coupon sconto applicabile da 38 €, che garantisce un prezzo finale di soli 151,99 € con un anno di garanzia.

Il tablet Android con super batteria e schermo da 11 pollici

Le caratteristiche tecniche di questo tablet sono molto chiare. Includono innanzitutto specifiche che sarebbero da attribuire a prodotti molto più costosi, che invece questa volta possono finire in mano agli utenti con meno di 160 €.

Si parte da un display ampio addirittura 11″, per cui uno dei più grandi in circolazione. La risoluzione è in 2K a 2000 x 1200 pixel, con colori nitidi e immagini molto fedeli alla realtà. Potrete dunque guardare un film o semplicemente ammirare le foto scattate senza perdere in qualità.

Passando al piano hardware, questo tablet gode di un processore octa-core in grado di arrivare ad una potenza massima di 2.0 GHz e di ben 16 GB di memoria RAM. La memoria interna a bordo è addirittura da 256 GB espandibile. Per quanto concerne invece la batteria, ci sono ben 8600 mAh in grado di consentire al tablet di durare più di una giornata.

Il vero pezzo forte sta nel comparto multimediale, che è garantito con ben due fotocamere sul posteriore. Gli obiettivi sono da 13 + 5 MP con flash incluso. Il sistema operativo è Android 13, per cui la penultima versione.

Trovare caratteristiche tecniche di questo calibro a bordo di un tablet di una marca semi sconosciuta è davvero impossibile. Questa volta invece ecco che il prodotto di Facetel riesce a mettere in mostra tutto ciò peraltro per un prezzo bassissimo.

Su Amazon sarà possibile applicare un coupon da 38 € al prezzo di 189 €, facendo arrivare così il costo finale a soli 151,99 €. Ci sono quasi tre mesi interi di tempo per effettuare il reso e soprattutto c’è un anno di garanzia. La spedizione è rapida.

