Non sarà tra i migliori in circolazione, ma il Blackview Tab 70 è un tablet Android (versione 13) con il suo perché. A partire ovviamente dall’incredibile prezzo: solo 99,99€ grazie al doppio sconto proposto attualmente su Amazon. Oltre a quello del 60% già applicato, ne ottieni un secondo di 100€ spuntando manualmente la casella del coupon.

Design e prestazioni: il Blackview Tab 70 è il tablet Android oggi in super sconto su Amazon

Esteticamente il device si presenta con un look rifinito e moderno. Il retro in alluminio ed è “pulito”, cosa che non guasta di certo, ospita infatti solo una doppia fotocamera con AI per foto e video di buona qualità. La parte frontale invece è caratterizzata dal display HD IPS da 10,1 pollici. Le cornici sono sottili e simmetriche.

In quanto a prestazioni, questo tablet Android può contare su un chip quad-core fino a 2.0 GHz, 16GBdi RAM e 128GB di archiviazione che, per chiunque ne abbia necessità, può anche essere portata fino ad 2TB tramite l’uso di una microSD. Il sistema operativo è Android 13 e mette a tua disposizione i principali servizi di Google, tra cui il Play Store, da cui scaricare tutte le più popolari applicazioni.

Avendo una batteria da 6580mAh, il device dovrebbe avere un’autonomia di buon livello. Non è consigliabile per i videogiochi più energivori, ma per un uso di base è più che sufficiente: streaming, videochiamate, social network, email e così via. A vedere il rapporto qualità-prezzo, è un tablet ideale anche per lo studio online (DAD).

È importante ricordare che per far crollare il prezzo a soli 99,99€, è assolutamente necessario applicare anche il coupon di 100€ (che andrà ad aggiungersi a quello del 60% già visibile nell’inserzione).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.