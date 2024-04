Non sarà un top di gamma, ma a questo prezzo perché non concedergli almeno un’occasione? Si tratta del tablet Android di Wqplo, un dispositivo low cost che oggi costa ancora meno rispetto al solito: con lo sconto del 49% sul prezzo di listino bastano infatti 66,48 euro, spedizione compresa.

Si segnala che l’articolo è spedito da Amazon e venduto da STAR AND FISH LIMITED, venditore professionale con 100% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Il tablet Android perfetto l’uso quotidiano di base: tuo a meno di 70€

Questo tablet Android da 10 pollici con processore quad-core, 6GB di RAM e 64GB di storage è adatto per attività basilari come navigazione web, visione di contenuti (anche in streaming), uso dei social network e videochiamate. Il dispositivo ha un design semplice, è leggero e compatto, ed è comodo da tenere in mano. Sul retro si trova il modulo fotocamera, che ospita una fotocamera posteriore da 8 megapixel per foto e video di discreta qualità.

Il display è un 10,1 pollici IPS con risoluzione HD+ (1280 x 800 pixel) e un discreto angolo di visione. È circondato da cornici simmetriche e abbastanza sottili. Per essere un low-cost, è certamente da promuovere.

Il tablet Android è alimentato da un processore quad-core, accompagnato da 6GB di RAM. Accettando qualche compromesso, si tratta di una configurazione sufficiente per le attività quotidiane come navigare sul web, guardare video e controllare la posta elettronica. Non è invece l’ideale per il multitasking e il gaming. La memoria interna è da 64GB, ma c’è possibilità di espanderla fino a 128GB tramite microSD.

La batteria è da 5000 mAh e offre un’autonomia discreta, che permette di utilizzare il tablet per diverse ore con una singola carica.